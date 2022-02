Jubel bei The Blacklist-Fans: James Spader kündigt 10. Staffel der Erfolgsserie an

Fans können jubeln, denn The Blacklist Staffel 9 wird nicht die letzte sein. Reddington-Darsteller James Spader verkündete höchstpersönlich die Verlängerung um eine 10. Staffel.

Die 9. Staffel von The Blacklist kommt bald aus der Pause zurück, weshalb Hauptdarsteller James Spader vergangene Nacht bei der Tonight Show mit Jimmy Fallon zu Gast war. Er hatte gute Nachrichten für Fans von Raymond "Red" Reddington und seine Hüte-Sammlung im Gepäck. Denn The Blacklist wurde offiziell um eine 10. Staffel verlängert.

James Spader persönlich gibt bekannt, dass The Blacklist Staffel 10 kommt

Schaut euch hier das Video aus der Tonight Show an, in dem James Spader die frohe Botschaft ans Blacklist-Fandom verkündet. Ab Minute 2:20 kommt der Schauspieler darauf zu sprechen:

Danach spricht Spader über die Erfahrung, The Blacklist während der COVID-19-Pandemie zu drehen. Die 7. Staffel endete auf Grund des Lockdowns nämlich früher als geplant und mit einem animierten Finale.

Fans gibt die Nachricht von der Verlängerung derweil Anlass zur Freude darüber, noch mehr Zeit mit Red und der Task Force zu verbringen.

Wann kommen die neuen Folgen der 9. Staffel von The Blacklist?

Nach einer kurzen Winter-Pause der Serie wird die 10. Folge von The Blacklist Staffel 9 in den USA am 25. Februar 2022 ausgestrahlt. Damit erhält die Show mitten in der Season einen neuen Sendeplatz. Vorher liefen die neuen Folgen in den Staaten am Donnerstag. Wegen der Rückkehr von Law & Order wechselt The Blacklist auf den Freitag.

Es ist daher wahrscheinlich, dass die 10. Folge von Staffel 9 in Deutschland ab Sonntag, den 27. Februar 2022, bei Amazon, Apple, Microsoft und Google zum Abruf bereit stehen wird. So war es zumindest in den vergangenen Seasons, in denen die Serien in den USA freitags gezeigt wurde.

Wann kommt The Blacklist Staffel 9 zu Netflix?

Einen Starttermin für The Blacklist Staffel 9 bei Netflix gibt es noch nicht. Traditionell erscheinen die neuen Folgen aber recht zügig nach dem Staffelfinale in den USA. Wir können also damit rechnen, dass die neuen Folgen im Sommer 2022 bei Netflix veröffentlicht werden.

