The Blacklist Staffel 9 hat endlich einen Netflix-Starttermin und der dürfte Fans so richtig glücklich machen

Seit Monaten warten Fans darauf, dass die 9. Staffel von The Blacklist mit James Spader als Red bei Netflix streamt. Bald ist es so weit.

Wenn The Blacklist-Fans in den letzten Jahren eines gelernt haben, dann Geduld. Wer die 9. Staffel nämlich nicht per Staffelpass bei Amazon und Co. streamen wollte, musste fast neun Monate auf den Start bei Netflix warten. Warum neun? Weil das Warten in wenigen Tagen ein Ende hat. Der Start von The Blacklist Staffel 9 bei Netflix steht fest.

Wann kann man The Blacklist Staffel 9 bei Netflix streamen?

Die 9. Season von The Blacklist kommt bereits am 26. Juni 2022 in den Katalog von Netflix, das heißt noch diesen Sonntag. Ab 9 Uhr dürfte dem dem Binge der neusten Fälle von Raymond "Red" Reddington (James Spader) und seinem Team nichts mehr im Wege stehen.

Alternativen zu Netflix: Der Staffelpass bei Amazon und Co.

Bei Amazon * bezahlt ihr 34,99 Euro für die HD-Version der kompletten 9. Staffel von The Blacklist. Für 29,99 Euro kauft ihr die neuen Folgen in der niedrigeren SD-Qualität.

Falls ihr nicht bei Amazon bestellen wollt, könnt ihr die 9. Staffel auch bei den konkurrierenden Anbietern Apple, Microsoft oder Google kaufen. Dort gelten dieselben Preise für HD und SD-Versionen wie bei dem Versandriesen.



Die 9. Season beginnt mit großen Veränderungen für Red

Ohne zu spoilern, sei so viel zur Handlung der 9. Season von The Blacklist gesagt: Sie setzt zwei Jahre nach den dramatischen Ereignissen im Finale von Staffel 8 ein. Durch den Zeitsprung hat sich für manche Figuren einiges geändert. Dembe (Hisham Tawfiq) zum Beispiel arbeitet jetzt beim FBI. Er wird bei einem Einsatz verletzt, sein Partner getötet. Für die Suche nach den Verantwortlichen wird die Task Force zusammen gerufen, doch wo ist Red?

Das ist die Ausgangs-Idee der ersten Episode The Skinner (Der Schinder). Die Staffel eröffnet mit einem Zweiteiler und besteht insgesamt aus 22 Episoden.

Wann kommt The Blacklist Staffel 10?

Season 10 von The Blacklist wurde bereits bestellt. Auf die neuen Folgen, in denen das Finale von Staffel 9 aufgelöst wird, müssen wir aber vermutlich bis Anfang 2023 warten.

