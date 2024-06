The Boys-Fans müssen stark sein: Jetzt steht das Ende des Amazon-Hits fest

In wenigen Tagen erreicht uns die 4. Staffel von The Boys auf Amazon Prime. Da gibt es für Fans eine traurige Nachricht. Das Ende der Hit-Serie wurde offiziell besiegelt.

In Kürze hat das Warten ein Ende und die 4. Staffel von The Boys zieht offiziell auf Amazon Prime Video ein. Doch noch bevor das passiert, erreicht uns weniger frohe Kunde aus der irren Superheld:innen-Welt um Homelander und Co. Denn Serienschöpfer Eric Kripke kam wieder einmal auf die Zukunft des Action-Krachers zu sprechen. Und diesmal fallen die Aussagen so enttäuschend wie final aus.

Es ist offiziell: The Boys wird mit Staffel 5 enden

Bereits vor vier Jahren hatte Kripke auf Twitter geteilt, dass The Boys auf "insgesamt 5 Staffeln angelegt sei". Erst letzte Woche machte der Serienschöpfer seinen Fans jedoch gewaltige Hoffung, als er mysteriöse wie schwammige Aussagen tätigte, die eine größere Zukunft für die Hit-Serie andeuteten. So erklärte Kripke im Interview mit Inverse: "Ich habe inzwischen gelernt, dass man nicht versuchen sollte, die Anzahl der Staffeln vorauszusagen."

Auf Twitter legte sich der Serienschöpfer nun doch fest. So verkündete Kripke offiziell, dass The Boys mit einer 5. Staffel enden wird:

Die Premieren-Woche von The Boys Staffel 4 ist ein guter Zeitpunkt um zu verkünden: Staffel 5 wird die finale Staffel! Das war schon immer mein Plan, ich musste mich damit nur zurückhalten, bis ich das finale OK von Vought bekommen habe. Ich freue mich riesig die Geschichte zu einem blutigen, epischen, feuchten Höhepunkt zu bringen. Schaut euch Staffel 4 in 2 Tagen an, denn das Ende hat begonnen!

Wann kommt The Boys Staffel 4 auf Amazon?

Die 4. Staffel von The Boys startet am 13. Juni 2024 bei Amazon Prime Video im Streaming-Abo. Zum Start gibt es direkt 3 Folgen auf einmal. Danach folgen die kommenden Episoden immer donnerstags im Wochentakt.

