"Ich sollte meinen Mund halten": The Boys-Schöpfer verwirft den großen Masterplan der Amazon-Serie

The Boys-Fans dürfen sich freuen: Serienschöpfer Erik Kripke hat seine frühere Vorhersage zum Ende des beliebten Amazon-Hits zurückgenommen und blickt in eine rosige (oder blutrote) Zukunft.

Wenn The Boys nicht gerade verschleierte Seitenhiebe zur aktuellen Weltlage abgibt, bereitet die Hitserie bei Amazon Prime Video * sich auf die unmittelbar bevorstehende 4. Staffel vor. Und auch zur generellen Zukunft der Superheld:innen-Satire packt Serienschöpfer Eric Kripke nun ein erfreuliches Update aus.



Superheld:innen ohne Ende: The Boys endet bei Amazon nicht wie angekündigt nach Staffel 5

Mit der Spin-off-Serie Gen V sowie der schon vor Staffel 4 bestellten 5. Staffel müssen sich The Boys-Fans keine Sorgen um ein gut laufendes Franchise machen. Vor vier Jahren hatte Kripke allerdings auf Twitter angedeutet, dass die Serie auf "insgesamt 5 Staffeln angelegt" sei. Doch die Serienwelt ist in ständigem Wandel und selbst Masterpläne können verworfen oder erweitert werden, weshalb Kripke seine Aussage von damals nun gegenüber Inverse revidierte:

Amazon The Boys Staffel 4: Homelander feiert

Ich habe inzwischen gelernt, dass man nicht versuchen sollte, die Anzahl der Staffeln vorherzusagen. Ohne Übertreibung bin ich die Person, die buchstäblich am häufigsten falsch lag in der Geschichte der Unterhaltung, wenn es darum ging, zu sagen, wie viele Staffeln eine Serie haben würde. [...] Ich sollte meinen Mund halten.

Eric Kripke spielt mit seinen Worten nicht nur auf The Boys an, die als Serie jetzt offenbar Pläne über Staffel 5 hinaus hat, sondern auch auf seine vorige langlebige TV-Schöpfung: Supernatural sollte ursprünglich nach 5 Staffeln enden und kam am Ende auf 15 Staffeln. Seine anderen Serien Timeless und Revolution endeten hingegen schon nach 2 Staffeln.

Die TV- und Streaming-Landschaft bleibt ein Geschäft, in dem sich Erfolg nicht vorhersagen lässt. Amazons Vernon Sanders äußerte sich gegenüber Entertainment Weekly im letzten Herbst bereits optimistisch:

Eric [Kripke] hat eine Vision [für The Boys], wo all das in vielen Jahren hinführen soll. Wir haben ständig Gespräche darüber, was als nächstes passieren wird. [...] Er ist daran interessiert, die Geschichte fortzuführen.

Wann kommt Staffel 4 von The Boys zu Amazon?

Staffel 4 von The Boys startet am 13. Juni 2024 bei Amazon Prime Video. Zunächst gibt es 3 Folgen zum Start, anschließend folgen die restlichen der insgesamt 8 Episoden immer freitags.

In der 4. Staffel von The Boys bedroht ein im Labor entwickelter Virus die Menschen mit Superkräften, Homelander (Antony Starr) muss vor Gericht und Billy Butcher (Karl Urban) droht auf seinem Rachefeldzug endgültig zu eskalieren. Ein unerwarteter Bösewicht könnte uns in den neuen Folgen heimsuchen.



