The Boys ist herrlich unkorrekt und das ist auch gut so

Aktuell ist die 2. Staffel von The Boys auf Amazon Prime Video zu sehen. Die Serie findet viele Fans, weil sie im Superhelden-Allerlei einiges anders macht.

Seit über 10 Jahren haben uns die Superhelden cineastisch voll im Griff. Die Avengers, die Guardians, die Justice League. Wer braucht da eine weitere Heldentruppe mit übernatürlichen Kräften? Wohl keiner. Trotzdem traute sich Amazon Prime Video, uns seine Version von The Seven zu präsentieren. Und es ist gelungen. Mit der Serie The Boys wurde ein Hype ausgelöst, der sich mit jenem um die großen Kino-Kollegen messen kann.

Denn The Boys kommt in vielerlei Hinsicht zur rechten Zeit. Das Superhelden-Kino von Marvel und DC hat uns aktuell nichts Neues zu bieten, Langeweile macht sich breit beim xten Sieg des Guten über das Böse und alle Probleme löschen sich immer irgendwie in Wohlgefallen auf. Da hat The Boys etwas mehr zu bieten und das auch noch herrlich unkorrekt sowie schwarz-humorig.

Superheld vs. Superschurke - Ist in The Boys (ver)rückt

Diese Superhelden-Truppe ist nämlich etwas anders. Homelander, Black Noir, Queen Maeve, A-Train, The Deep, Starlight und Stormfront (ersetzt in der 2. Staffel den verstorbenen Translucent) sind trotz ihrer Superkräfte keine modernen Götter, obwohl sie medial als solche präsentiert werden. Hinter den Kulissen sind sie Menschen wie du und ich, mit einer Menge an guten wie schlechten Eigenschaften, Fehlern und Lastern.

Wobei in diesem Fall die schlechten überwiegen, auf der Seite der Bösen (die eigentlich die guten Superhelden sind) und der Guten (die hier die bösen Jäger der Superhelden sind). So einfach in Schubladen zu stecken ist das gar nicht, denn alles ist (ver)rückt und durch den Fleischwolf gedreht. Eine klassisch-konventionelle Variante der Gegenüberstellung von Superheld vs. Superschurke gibt es in The Boys nicht.

Dabei wird gehörig ausgeteilt, gegen die Kirche, gegen die Politik, gegen die Industriellen, gegen die Extremisten, gegen die Dummheit ... niemand und nichts ist sicher vor dem schwarzen Humor. Vieles steckt natürlich bereits in der Comic-Vorlage von Garth Ennis und Darick Robertson. Diese aber ohne große Abstriche ins bewegte Bild umgesetzt zu haben, ist das Verdienst von Showrunner Eric Kripke.

Dabei ist The Boys nicht nur hinsichtlich der Dialoge schwarzhumorig und herrlich unkorrekt. Erinnert sei an den Horror für Hughie, als seine Freundin einfach an der Bordsteinkante ihr Leben lassen muss und er mit ihren abgetrennten Armen zurückbleibt. Von diesen visuell unkorrekten Witzen und dem schwarzen Humor, der im Hals stecken bleibt, gibt es viel in The Boys.

Zudem gelingt dem Team um Eric Kripke eine Aktualisierung, die die fiktive Superhelden-Geschichte in das heutige Amerika mit all seinen Problemen verortet. Es ist wahrlich kein Wunder, dass Homelander und Trump anscheinend den gleichen Friseur haben, dass Themen wie die Vorherrschaft der Weißen, Nationalismus und politischer Extremismus im Fokus stehen, das Machismus und Sexismus eine Rolle spielen. Das Verorten im Heute macht The Boys besonders, so interessant und gut.

Im Moviepilot-Podcast erfahrt ihr noch mehr über The Boys

In der Supes-Folge unseres Podcasts Streamgestöber diskutieren Andrea und Jenny, warum The Boys von Amazon Prime Video die bestbewertete Superhelden-Serie bei Moviepilot ist:

Sie stellen fest, dass The Boys sowohl Superhelden-Fans als auch -Gegner abholt. Sie besprechen die besten Figuren und geben einen Ausblick auf die heiß erwartete 2. Staffel.



Was haltet ihr von The Boys? Habt ihr schon in die 2. Staffel hineingeschaut?