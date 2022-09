The Boys-Star Erin Moriarty fühlt sich von Fan-Hass "entmenschlicht" – und bekommt Unterstützung von Antony Starr

In ihrer Zeit als The Boys-Darstellerin bekam Erin Moriarty als Starlight viel Hass ab. Jetzt hat sie sich klar dazu geäußert und Unterstützung von ihrem Kollegen Antony Starr bekommen.

In The Boys spielt Erin Moriarty die Rolle von Annie January aka Starlight. Jetzt hat die Schauspielerin einen Artikel aufgegriffen, der sich um den Hass gegen die Figur in den sozialen Netzwerken dreht. Dabei gibt sie ihre eigenen negativen Gefühle zu der Situation preis. Homelander-Darsteller Antony Starr hat ihren Post bereits unterstützt.

Schaut hier noch ein Bloopers-Video zu The Boys:

The Boys - Season 2 Bloopers Prime Video

The Boys-Star Erin Moriarty fühlt sich von Hass-Kommentaren entmenschlicht

Auf Instagram teilte die Starlight-Darstellerin laut Variety Auszüge des Artikels #IStandWithStarlight?: The betrayal of Erin Moriarty by The Boys ‘fans’ . Hier geht es darum, wie Erin Moriarty genau die Art von Verachtung, Hass und toxischer Männlichkeit erfährt wie ihre Figur in der Amazon-Serie.

Die Schauspielerin stimmt dem Artikel zu und schreibt unter anderem:

Ich fühle mich zum Schweigen gebracht. Ich fühle mich entmenschlicht. Ich fühle mich wie gelähmt. Ich habe Blut, Schweiß und Tränen in diese Rolle gesteckt (immer und immer und immer wieder), ich bin in den Schuhen dieser Figur erwachsen geworden (* Betonung auf erwachsen – wir verändern und entwickeln uns geistig UND körperlich).

Ihr The Boys-Co-Star Antony Starr hat den Artikel ebenfalls aufgegriffen und auf Instagram seine Unterstützung für Moriarty ausgesprochen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Behandlung von Erin Moriarty hat mich wirklich verärgert. Es ist ein Spiegelbild dessen, wie Frauenfeindlichkeit in der „Fandom-Kultur“ normalisiert wird, was sich nur verschlimmern wird, wenn wir es vernachlässigen, wenn wir sie und einander nicht schützen.

Wann kommt The Boys Staffel 4 zu Amazon Prime Video?

Die Dreharbeiten zu The Boys Staffel 4 haben im August 2022 begonnen. Ein Amazon-Starttermin irgendwann 2023 ist dadurch sicher.

The Boys Staffel 3: Besser (und böser) als Marvel?

The Boys Staffel 3 ist jetzt vollständig bei Amazon Prime abrufbar und besser als je zuvor. Wir sprechen über die Highlights der 3. Staffel, klären, warum die Superhelden-Satire einen großen Qualitätssprung gemacht hat und geben einen Ausblick auf die bereits bestätigte Staffel 4.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Am Ende diskutieren wir die Frage, warum The Boys den MCU-Serien derzeit so überlegen ist. Die Amazon-Serie hat dem Marvel-Universum ausgerechnet in dessen Spezialdisziplin den Rang abgelaufen: Dem seriellen Erzählen.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.