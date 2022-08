"Entsetzt und angewidert": The Boys Staffel 4 will mit 2 neuen Supes schockieren

In The Boys Staffel 4 werden die Fans der Amazon-Serie neue Supes zu Gesicht bekommen. Und sollen dabei offenbar in Schrecken und Übelkeit ausbrechen.

Die Dreharbeiten zu The Boys Staffel 4 beginnen in Kürze. Passend dazu haben die Produzenten zwei neue Supe-Darsteller für die kommenden Folgen bekannt gegeben. Und die sollen genau so erschreckend und widerwärtig sein, wie es sich Fans der Amazon-Serie erhoffen.

The Boys Staffel 4 kommt mit den "besten und verrücktesten" Supes

Das verriet Showrunner Eric Kripke auf Twitter:

Die neuen Supes gehören zu den besten und verrücktesten, die je geschrieben wurden. Ihr werdet sie lieben. Und mit "lieben" meine ich, ihr werdet entsetzt und angewidert sein. Willkommen in der Familie!

Die neuen Supes namens Sister Sage und Firecracker werden von Susan Heyward (Orange Is the New Black) und Valorie Curry (The Following) gespielt, wie bereits TV Line berichtete. Details zu ihren Figuren sind bisher nicht bekannt. Darüber hinaus wird Homelander-Sohn Ryan (Cameron Crovetti) in Staffel 4 eine größere Rolle einnehmen.

Wann kommt The Boys Staffel 4 zu Amazon Prime Video?

Die Dreharbeiten zu The Boys Staffel 4 sollen im August 2022 anlaufen. Ein Amazon-Starttermin gegen Ende 2023 scheint damit sehr wahrscheinlich.

The Boys Staffel 3: Besser (und böser) als Marvel?

The Boys Staffel 3 ist jetzt vollständig bei Amazon Prime abrufbar und besser als je zuvor. Wir sprechen über die Highlights der 3. Staffel, klären, warum die Superhelden-Satire einen großen Qualitätssprung gemacht hat und geben einen Ausblick auf die bereits bestätigte Staffel 4.

Am Ende diskutieren wir die Frage, warum The Boys den MCU-Serien derzeit so überlegen ist. Die Amazon-Serie hat dem Marvel-Universum ausgerechnet in dessen Spezialdisziplin den Rang abgelaufen: Dem seriellen Erzählen.



