The Boys-Star fürchtet wegen Staffel 3 um seine Karriere: "Wie soll ich danach je wieder arbeiten?"

Staffel 3 der Amazon-Serie The Boys soll alle Grenzen sprengen. Einer ihrer Stars macht sich jetzt schon Gedanken, danach nie wieder Arbeit zu finden.

Allen Anzeichen zufolge wird The Boys Staffel 3 so ziemlich das Blutigste, Freizügigste und Abgefahrenste, was je an Superhelden-Abenteuern passiert ist. Womöglich geht die Amazon-Serie einen Schritt zu weit. Darsteller Chace Crawford fürchtet nämlich um seine Karriere.

The Boys-Star sorgt sich nach Staffel 3 um seine berufliche Zukunft

Im Gespräch mit Entertainment Weekly sagten er und Co-Star Jensen Ackles:

Crawford: Ich kann nicht zu viel verraten. Aber ich fand [Staffel 3] seltsam.

Ackles: Ich las gerade das Drehbuch und hast mir eine SMS geschickt, in der stand "Ich weiß nicht, wie ich danach je wieder arbeiten soll."

Schaut euch hier eine absurde The Boys-Szene mit Chace Crawford an:

The Boys - S02 Clip The Whale (English) HD

Ackles und Crawford werden in den neuen Folgen als moralisch fragwürdige Superhelden zu sehen sein. Crawfords Figur The Deep hat sich bereits seit Staffel 1 nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Neuzugang Ackles wird als Captain America-Verschnitt Soldier Boy auftreten.

Wann kommt The Boys Staffel 3 endlich zu Amazon Prime?

Und bis dahin ist es nicht mehr weit. Die 3. Staffel The Boys soll am 3. Juni 2022 bei Amazon Prime anlaufen. Bis dahin kann Crawford also noch all seine Karriere-Schäfchen ins Trockene bringen.

Freut ihr euch auf The Boys Staffel 3?