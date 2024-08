The Boys-Star will für Homelanders Tod verhasste Game of Thrones-Szene wiederholen

Für The Boys-Bösewicht Homelander wünschen sich viele in Staffel 5 den Serientod. Kimiko-Darstellerin Karen Fukuhara hat auch schon eine Vorstellung wie ‒ und die hat mit Game of Thrones zu tun.

Nach vier Staffeln voller unsäglicher Gräueltaten steht Homelander (Antony Starr) in The Boys für viele wohl auf der Abschussliste Nummer 1. Während sein Schicksal in den Comics absolut gnadenlos besiegelt wird, dürfen Fans aktuell darauf gespannt sein, wie Homelander in Staffel 5 der beliebten Superhelden-Serie auf Amazon Prime Video sein Ende finden wird ‒ oder ob das überhaupt passiert.

Wenn es nach Kimiko-Darstellerin Karen Fukuhara geht, könnte sich The Boys in dieser Hinsicht eine Scheibe von keiner geringeren Serie als Game of Thrones abschneiden. Denn dort gab es einen Serientod, den sie gerne wiederholen würde ‒ obwohl dieser unter Fantasy-Fans äußerst kontrovers diskutiert wird.

Kimiko-Darstellerin Karen Fukuhara will Arya Stark-Mord für Homelander in The Boys

Wie Fukuhara im Interview mit TV Guide erklärte, würde sie sich wünschen, dass Homelander das gleiche Schicksal ereilt, wie den Nachtkönig in Game of Thrones:

Ich möchte den Arya Stark-Moment, als sie den [Nachtkönig] umlegt, während das niemand erwartet hat. Also vielleicht könnte Homelander von Kimiko umgelegt werden. Das könnte ein guter Tod sein. Wenn ich ihn umlegen darf, wäre ich gewillt, zu sterben.

Fukuhara bezieht sich dabei auf den unvergesslichen Moment in der dritten Episode der finalen Staffel von Game of Thrones, als Arya Stark (Maisie Williams) dem Nachtkönig in der Schlacht in Winterfell gegenübersteht und diesen urplötzlich zu Fall bringt.

Für viele Fans kam dieser Mord absolut unerwartet, hofften doch viele darauf, dass der Nachtkönig etwa von Jon Snow (Kit Harington), Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright) oder Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) ausgelöscht wird, da die drei Figuren in ihrer Figurengeschichte eine direktere Verbindung zum Nachtkönig teilten.

HBO Arya Stark (Maisie Williams) in Game of Thrones

Andere Fans waren jedoch von dem Twist positiv überrascht, da sie ihn nicht kommen sehen haben. Kimiko Homelander töten zu lassen, wäre wohl ähnlich überraschend, wenn viele The Boys-Anhänger:innen diese Ehre wohl eher bei Billy Butcher (Karl Urban) sehen.

Wie die Geschichte von The Boys tatsächlich endet und ob wir Homelander darin sterben sehen, erfahren wir 2026, wenn die Superhelden-Serie mit ihrer finalen 5. Staffel auf Amazon Prime Video zurückkehrt.

