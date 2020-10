The Boys trifft The Walking Dead: Noch mehr brutale Superhelden bei Amazon

Fans von The Boys und The Walking Dead aufgepasst. Amazon Prime Video hat den ersten Trailer zur brutalen Superheldenserie Invincible von Robert Kirkman veröffentlicht.

Brutalo-Superhelden, die ihre Gegner in Einzelteile zerlegen liegen bei Amazon Prime Video im Trend. Nachdem die 2. Staffel der Comicadaption The Boys gerade zu Ende gegangen ist, hat Amazon schon die nächste blutgetränkte Superheldenserie in den Startlöchern.

Diesmal geht's in animierter Form zur Sache. 2021 startet mit Invincible die Adaption der gleichnamigen Comicreihe von The Walking Dead-Schöpfer Robert Kirkman. Im Rahmen der New York Comic-Con wurde nun der erste Trailer veröffentlicht, der sowohl The Walking Dead- als auch The Boys-Fans begeistern will.

Nach The Boys: Das ist Invincible bei Amazon Prime Video

Robert Kirkman ist vielen Serienfans sicherlich als Schöpfer der Comicvorlage zur Horrorserie The Walking Dead bekannt. Nach The Walking Dead wird nun seine zweitlängste Comicreihe verfilmt, die mit 133 Comics fast genauso umfangreich wie die Abenteuer von Rick Grimes ist.

In Invincible folgen wir dem Teenager Mark Grayson, dessen Vater der mächtigste aller Superhelden ist: Omni-Man. Mark möchte nun in die Fußstapfen seines Vaters treten und muss schockiert feststellen, wie brutal das Superheldenleben wirklich ist und dass sein Vater doch nicht so heldenhaft ist, wie gedacht.

Seht den Trailer zur Amazon-Superhelden-Serie Invincible

Invincible - S01 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Besetzung von Invincible bei Amazon: Schaulaufen der The Walking Dead-Stars

Ein Blick auf die Besetzung von Incvincible lässt die Herzen von The Walking Dead-Fans höher schlagen. Insgesamt 8 Darsteller aus dem beliebten Zombie-Franchise leihen den Figuren in Invincible ihre Stimmen:

Steven Yeun (Glenn) als Mark Grayson

(Glenn) als Mark Grayson Lauren Cohan (Maggie) als War Woman

(Maggie) als War Woman Michael Cudlitz (Abraham) als Red Rush

(Abraham) als Red Rush Lennie James (Morgan) als Darkwing

(Morgan) als Darkwing Ross Marquand (Aaron) als Aquarius

(Aaron) als Aquarius Sonequa Martin-Green (Sasha) als Green Ghost

(Sasha) als Green Ghost Khary Payton (König Ezekiel) als Black Samson

(König Ezekiel) als Black Samson Chad L. Coleman (Victor Strand) als Martian Man

Neben der großen The Walking Dead-Reunion wartet Invincible noch mit vielen weiteren bekannten Hollywood-Stars auf. Diese Darsteller bekommt ihr in Invincible ebenfalls zu hören:

J.K. Simmons, Mark Hamill, Seth Rogen, Zazie Beetz, Sandra Oh, Gillian Jacobs Zachary Quinto und viele weitere.

Wann startet Invincible bei Amazon Prime Video?

Invincible startet 2021 bei Amazon Prime Video. Die 1. Staffel besteht aus 8 Episoden.

The Boys ist herrlich unkorrekt und das ist auch gut so



Mehr zu The Boys bei Amazon: Unsere Highlights der 1. Staffel im Podcast

Im Streamgestöber diskutieren Jenny und Andrea, warum The Boys die bestbewertete Superhelden-Serie bei Moviepilot ist:



Wir stellen fest, dass The Boys genau zur richtigen Zeit kommt und sowohl Superhelden-Fans als auch -Gegner abholt. Wir besprechen zudem die besten Figuren, unsere Highlights aus der 1. Staffel.

Was haltet ihr von Invincible-Trailer? Kennt ihr Robert Kirkmans Comicvorlage schon?