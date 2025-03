The Electric State hat einen grandiosen Serien-Vorgänger auf Amazon: An das Sci-Fi-Meisterwerk erinnern sich viel zu wenige

Der Netflix-Blockbuster The Electric State ist in aller Munde. Der Sci-Fi-Film hat einen Serien-Vorgänger bei Amazon Prime Video, der mittlerweile schon 5 Jahre alt ist.

Darum geht's in der Amazon-Serie Tales From the Loop

The Electric State ist in aller Munde: Netflix-Abonnent:innen haben den Sci-Fi-Film auf Platz 1 der Charts gehievt, die Kritik haben ihn zerrissen . Und viele haben vergessen, dass der Blockbuster einen geistigen Serien-Vorgänger auf Amazon Prime Video hat: Tales From the Loop basiert ebenfalls auf den Bildern und Geschichten des schwedischen Autors Simon Stålenhag . Und umgeht viele der Schwächen, die The Electric State besitzt.

Tales From the Loop basiert auf Stålenhags gleichnamiger Buchvorlage und spielt im fiktionalen amerikanischen Dorf Mercer. Der Ort befindet sich über dem unterirdischen Mercer Center für Experimentalphysik, in dem geheimnisvolle Versuche die großen Fragen des Universums beantworten sollen.

Schaut hier den Trailer zu Tales from the Loop Staffel 1:

Tales from the Loop - S01 Trailer (English) HD

Aber die Experimente der unterirdischen Einrichtung dringen nach außen und stellen das Leben der Menschen von Mercer auf den Kopf: Die junge Loretta (Abby Ryder Fortson) etwa kommt eines Tages von der Schule und kann ihr Haus mitsamt ihrer Mutter nicht mehr finden. Die Mutter eines anderen Kindes nimmt sie auf und bemerkt, dass Loretta ihr junges Ich aus einer anderen Vergangenheit ist.

Die Amazon-Serie bedient sich der Welten Stålenhags und erzählt eine in Ansätzen anthologische Geschichte: Tales From the Loop konzentriert sich in einzelnen Folgen auf jeweils unterschiedliche Hauptfiguren, um ihre Geschichten schließlich wieder zusammenzuführen.

Konzept, Story und Bildwelten fanden bei Erscheinen 2020 großen Anklang. Tales From the Loop zählt für Moviepilot und FILMSTARTS zu den besten Serien des Jahres, bei Rotten Tomatoes steht Staffel 1 bei beeindruckenden 87% Kritikenwertung. Der dortige Konsens lobt unter anderem die "willkommene Dosis an Wärme und Menschlichkeit", die ihre Sci-Fi-Elemente verströmen. Für viele ist es genau das, was The Electric State fehlt.

Wird es eine zweite Staffel von Tales from the Loop geben?

Bei Tales from the Loop handelt es sich nicht um eine Miniserie, eine 2. Staffel wäre also tendenziell möglich. In den letzten fünf Jahren gab es allerdings von Amazon keinerlei Meldungen zu einer Fortsetzung. Weitere Folgen sind damit so gut wie ausgeschlossen.

Podcast zum Thema: Was hat Netflix’ teuerster Film The Electric State zu bieten?

320 Millionen US-Dollar soll Netflix für den Sci-Fi-Actioner The Electric State ausgegeben haben, mehr als je zuvor für einen Film. Doch was ist am Ende dabei herausgekommen?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Vergleich mit anderen teuren Netflix-Produktionen, schauen wir auf den Look, die Stars und die Vorlage von The Electric State und diskutieren, was funktioniert und wo der Science-Fiction-Blockbuster mächtig enttäuscht.