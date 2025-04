The Last of Us-Fans nach Folge 2 schockiert und begeistert: "Das war wirklich eine der besten Episoden, die es je im Fernsehen gab"

Die 2. Folge der 2. Staffel von The Last of Us überrascht mit einem großen Twistmit einer unerwarteten Wendung. Wenige Stunden nach der Ausstrahlung sind sich viele Fans einig, dass sie ein Meisterwerk gesehen haben.

Die Rückkehr von The Last of Us entpuppte sich als unerwartet ruhiges Kapitel. Während wir uns mit den Figuren durch das verschneite Jackson, Wyoming bewegten, zogen dunkle Wolken am Horizont auf. Die Ruhe vor dem Sturm, der bereits in der 2. Folge der 2. Staffel mit voller Kraft entfesselt wird. Die Fans sind begeistert wie schockiert.

Vor wenigen Stunden feierte die neue Folge von The Last of Us ihre Premiere. Wer das zugrundeliegende Videospiel kennt, dürfte bereits erahnt haben, auf was für ein Ereignis wir uns in der 2. Staffel zubewegen. Nun ist klar: Die Serienschöpfer Craig Mazin und Neil Druckmann haben nicht lange gewartet, um den großen Twist auszupacken.

Achtung, es folgen massive Spoiler!

So reagieren die Fans auf The Last of Us Staffel 2, Folge 2

Die 1. Folge der 2. Staffel startete mit einem unheilvollen Versprechen seitens Abby (Kaitlyn Dever), die sich fest vorgenommen hat, sich an Joel (Pedro Pascal) zu rächen. Der Grund dafür ist, dass er die Fireflies im Krankenhaus in Salt Lake City getötet hat, als er Ellie (Bella Ramsey) befreit hat. In der 2. Folge löst Abby ihr Versprechen ein.

Auf X (ehemals Twitter) reagieren die Fans auf den Tod der Hauptfigur:

Diese eine Einstellung aus The Last of Us wird mich für immer verfolgen.

Von Kenner:innen der Vorlage sagen dazu nur:

An alle, die DIESEN Moment von The Last of Us zum ersten Mal erlebt … willkommen im Trauma.

Doch selbst die Kenntnis der Vorlage schützt nicht vor einem neuen Trauma:

Ich, wenn ich sehe wie Joel stirbt, obwohl ich das Spiel gespielt habe.

Trotz des Schocks sind zeigen sich viele Fans sehr begeistert von der Folge:

Das war wirklich eine der besten Folgen, die es je im Fernsehen gab. Das Drehbuch, die Dialoge, die Action, die sich aufbauende Spannung, das Gefühl der Gefahr, das die ganze Folge über schwebte, die Action und natürlich die unglaublichen schauspielerischen Leistungen.

Besonders Abby-Darstellerin Kaitlyn Dever erhält viel Lob:

Ich finde, dass Kaitlyn Dever wirklich eine der unglaublichsten Schauspielerinnen ist, die wir derzeit haben, und der heutige Abend war ein weiterer Beweis dafür. Sie hat diese Szene in der Serie wirklich perfekt hinbekommen und noch mehr geliefert. Eine beeindruckende Leistung.

Unterm Strich lässt sich sagen:

Die heutige Folge von The Last of Us war zweifellos eine der besten der gesamten Serie. Actiongeladen, knallhart und absolut herzzerreißend. Pedro Pascal, Bella Ramsey und vor allem Kaitlyn Dever haben es gerockt. Die letzten paar Einstellungen haben mich völlig fertig gemacht.

Falls ihr etwas Trost sucht, findet ihr es vielleicht in diesem Bild, das Pedro Pascal auf seinem Instagram-Account geteilt hat mit folgenden Worten:

Blizzard-Freunde. Danke, Szenenpartnerin. Du kleines Wunder.

Nach Joel Tod: Wann kommt The Last of Us Staffel 2, Folge 3?

Jetzt müssen wir eine Woche warten, bis wir erfahren, wie die Geschichte von The Last of Us weitergeht. Die 3. Folge der 2. Staffel erscheint in Deutschland am 28. April 2025 bei Sky und dem dazugehörigen Streaming-Dienst WOW.