The Last of Us hat ein Pedro Pascal-Problem – und 3 andere Streitpunkte der Zombie-Serie

The Last of Us erhielt überschwängliche Kritiken und brach Publikums-Rekorde. Wir haben die erste Staffel gesehen und unterschiedliche Meinungen über die Serie.

Die erste Staffel von The Last of Us ist gelaufen und erhielt überschwängliche Kritiken. Aber ist die Videospiel-Verfilmung wirklich so gut? In der neuen Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber sprechen Chefredakteurin Lisa Ludwig und ich über zentrale Aspekte der Pilz-Zombie-Serie, bei denen unsere Meinungen auseinander gehen.

Im ersten Teil des Podcasts gibt's eine spoilerfreie Einschätzung zur ersten Staffel. Danach tauchen wir tiefer in die Serie ein, die Lisa als Spiele-Kennerin sehr mochte, während ich unbeeindruckt war.

Hört euch hier die Folge über die 1. Staffel von The Last of Us an:

Timecodes:

00:03:35 - Spoilerfreie Meinung zur ersten Staffel

00:08:31 - Spoiler-Diskussion

Hat The Last of Us ein Pedro Pascal-Problem?

Einer unserer Streitpunkte: Wie oft kann Pedro Pascal noch eine moralisch zwielichtige Vaterfigur spielen? Immerhin hat er diese Rolle so oder so ähnlich schon im Science-Fiction-Film Prospect und der Star Wars-Serie The Mandalorian übernommen. Zweitens diskutieren wir, ob das Worldbuilding in der Serie wirklich gelungen ist oder wir nur eine abgedroschene Dystopie vor uns haben, die in anderen Werken besser unter die Lupe genommen wurde.

Drittens beleuchten wir die Erzählweise der Serie, die darauf baut, Figuren einzuführen, nur um sie gleich wieder zu töten. Ist The Last of Us mehr als ein emotionaler Folter-Porno? Zu guter Letzt kommen wir auf das Finale der ersten Staffel zu sprechen, das im Vorfeld als kontrovers beworben wurde.

Streamgestöber: Dein Moviepilot-Podcast zu den besten Serien und Filmen im Stream

Feedback und Streaming-Tipps für unseren Podcast könnt ihr gerne anschicken.