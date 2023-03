The Last of Us-Nachschub vor Staffel 2: Diese 30 Minuten könnt ihr sogar kostenlos und ohne Abo gucken

Auf die 2. Staffel von The Last of Us müssen wir noch lange warten. Dafür überrascht die Horror-Drama-Serie mit einem 30-minütigen Special, das uns hinter die Kulissen führt.

Anfang der Woche wurde die letzte Episode der 1. Staffel von The Last of Us ausgestrahlt, was bedeutet, dass jetzt die lange Wartepause bis zum Start der 2. Staffel beginnt. Da es sich bei der Videospielverfilmung um ein gigantisches Projekt handelt, sollten wir nicht damit rechnen, dass die neuen Folgen schon in einem Jahr eintreffen.

Zum Glück gibt es ein 30-minütiges Special, das die Wartezeit verkürzt und einen Einblick hinter die Kulissen der Serie ermöglicht. Hierzulande wird das Making-of bei Sky und dem dazugehörigen Streaming-Dienst WOW veröffentlicht. Wenn ihr kein Abo habt – kein Problem! Sky stellt das Special auch kostenlos bei YouTube zur Verfügung.

The Last of Us: Halbstündiges Making-of-Special zeigt, wie die gefeierte Serie entstanden ist

Mit welcher Herangehensweise haben sich die Craig Mazin und Neil Druckmann der Serie angenähert? Wie haben Pedro Pascal und Bella Ramsey in ihre Rollen gefunden? Und welche kniffligen Herausforderungen warteten auf das Team bei den Dreharbeiten? In der Behind-the-Scenes-Doku werden die Fragen geklärt.

Neben Pascal und Rasmey kommen in der Special-Episode weitere wichtige Cast-Mitglieder zu Wort. Angefangen bei Anna Torv und Merle Dandridge über Rutina Wesley und Ashley Johnson bis hin zu Jeffrey Pierce, Storm Reid und Gabriel Luna, der Joels Bruder Tommy verkörpert. Außerdem spannend: Wir lernen die kreativen Köpfe kennen, die für die angsteinflößenden Monstergestalten der Serie verantwortlich sind.

Wenn ihr die 1. Staffel The Last of Us noch nicht gesehen habt oder noch einmal schauen wollt, könnt ihr das jetzt bei Sky bzw. WOW tun. Alle neun Episoden stehen seit Beginn der Woche sowohl in der deutschen Synchronisation als auch der englischsprachigen Originalversion als Stream bereit.



