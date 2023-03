The Last of Us Staffel 2 kommt offiziell: Wann und wie geht es weiter?

The Last of Us Staffel 2 kommt auf jeden Fall. Wann die neuen Folgen der Zombie-Serie bereitstehen, ist aber noch unklar. Wir geben einen groben Startzeitraum.

The Last of Us Staffel 1 ist beendet. Nach 9 Folgen und einer langen Reise durch die Zombie-Apokalypse erreichen Ellie und Joel ihr vorläufiges Ziel. Die Games-Vorlage für die Horror-Serie besteht aber aus zwei Teilen. Und die 2. Staffel The Last of Us ist seit Ende Januar offiziell bestätigt. Einen festen Termin für die neuen Folgen können wir euch noch nicht geben, aber einen groben Zeitraum. Außerdem beantworten wir die wichtigsten Fragen zur Handlung so gut wie möglich.

Wann kommt The Last of Us Staffel 2?

Zwischen der Ankündigung der Serie und dem Start der Serie lagen fast 3 Jahre. HBO ließ sich Zeit mit The Last of Us, für diese Sorgfalt ist der Sender von Game of Thrones bekannt. Bis zum Start von The Last of Us Staffel 2 wird es keine 3 Jahre dauern. Es gibt weniger zu tun. (The Last of Us Staffel 2 komplett bei WOW gucken *)

Die Beteiligten rund um den Hauptcast mit Pedro Pascal und Bella Ramsey kehren zurück. Die Frage ist, wann die Showrunner um Neil Druckmann und Craig Mazin die Stamm-Crew zusammentrommeln können. Beginnen die Dreharbeiten vor dem Herbst 2023, was absolut realistisch wäre, könnten wir mit einem Start zwischen April und August 2024 rechnen. Im schlimmsten Fall kommt The Last of Us Staffel 2 exakt zwei Jahre nach Staffel 1, also im Januar 2024.

Was passiert in The Last of Us Staffel 2? Wird die komplette Spiele-Handlung verbraucht?

Die Vorlage für Staffel 2 steht schon bereit: The Last of Us Teil 2 wurde 2020 für die Playstation 4 veröffentlicht. The Last of Us Part 2 spielt 5 Jahre nach dem Ende von Teil 1. Ellie und Joel haben Zuflucht in einer Gemeinschaft aus Überlebenden gefunden. Die Harmonie inmitten der Postapokalypse wird jedoch gewaltsam gestört.



Staffel 1 deckte die Handlung des kompletten Spiels ab. Tut Staffel 2 das auch? Nein, tatsächlich weicht Showrunner Craig Mazin von diesem Kurs ab, wie er gegenüber GQ sagte. Auf die Frage, ob die nächste Staffel die gesamte Handlung des Spiels nutze, antwortete er:. Danach wurde er allerdings nebulöser. Aber das Showrunner-Duo deutete an, dasskommen kann.

In der spoilerfreien Podcast-Besprechung der kompletten ersten Staffel The Last of Us sprechen wir unter anderem über die unglaubliche Nähe zur Videospielvorlage und die Unterschiede zum Zombie-Hit The Walking Dead.



