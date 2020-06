The Last of Us: Serie schnappt sich Endzeit-Spezialist von The Walking Dead

Mit der Adaption von The Last of Us bei HBO geht es sichtbar voran. Nun steht offiziell fest, dass ein erfahrener Serien-Regisseur die Pilot-Folge inszenieren wird.

Im vergangenen März wurde bekannt, dass HBO eine Serie zum PlayStation-Hit The Last Of Us plant. Zwar sind Videospielverfilmungen eine stets knifflige Angelegenheit, doch dieses Mal besteht zweifellos Grund zur Vorfreude, denn niemand Geringeres als der Chernobyl-Schöpfer Craig Mazin fungiert als Showrunner der Umsetzung.

Nun schreiten die Planungen weiter voran und laut Comic Book Movie ist ein Regisseur für die Pilot-Folge gefunden, der ein Händchen für Endzeit-Geschichten mitbringt.

The Last of Us: Ein Walking Dead-Regisseur kommt an Bord

Johan Renck soll den Auftakt zur Last of Us-Serie inszenieren. Der Name mag vielen noch kein Begriff sein, dafür aber sind es garantiert einige der Serien, an denen er mitgewirkt hat: Unter anderem führte er Regie bei Episoden von The Walking Dead, Breaking Bad, Vikings und Chernobyl. Damit angelt sich HBO für sein neues Projekt nach Mazin also gleich den nächsten Chernobyl-Macher.



Die Chancen, dass The Last of Us sowohl Gaming- als auch Serien-Fans zufriedenstellen kann, sind besonders hoch, denn mit Neil Druckmann entwickelt auch der Creative Director des Spiels die Adaption mit. Der US-Sender setzt also viel daran, das Original stimmig in ein anderes Unterhaltungsmedium zu übertragen.

Mit Johan Renck stößt nun ein Regisseur zum Team, der sich sogar auch mit Zombies schon auskennt. Davon kann die Serie nur profitieren, schließlich tummeln sich im zugrunde liegenden Spiel allerlei schauerliche mutierte Kreaturen, die den Protagonisten Joel und Ellie das Leben schwer machen.

Welche Schauspieler bei der Serie mit von der Partie sind, steht derweil noch nicht fest und wir warten gespannt auf die erste große Casting-Meldung. Ein offizielles Premieren-Datum lässt bislang ebenfalls auf sich warten, aber immerhin soll die Produktion von Filmen und Serien in den USA nach den Corona-Beschränkungen nun langsam wieder anlaufen.

Wie sind eure Erwartungen an die Serie zu The Last of Us?