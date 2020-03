The Last of Us-Casting: Wer soll Ellie und Joel in der Horror-Serie spielen?

Das erfolgreiche Videospiel The Last of Us wird als Horror-Serie für HBO als eine Art Antwort auf The Walking Dead umgesetzt. Doch welche Schauspieler werden Ellie und Joel in der Verfilmung verkörpern?

Ursprünglich befand sich ein Kinofilm zum dem erfolgreichen Videospiel The Last Of Us in Entwicklung. Wie wir seit wenigen Tagen jedoch wissen, ist daraus nichts geworden. Stattdessen wird der Naughty Dog-Titel als Serie für den HBO adaptiert. Hinter der Verfilmung steckt ein spannendes Team: Neil Druckmann und Craig Mazin.

Neil Druckman ist der Vize-Präsident von Naughty Dog und Creative Director des Spiels The Last of Us. Drehbuchautor Craig Mazin konnte derweil mit der beklemmenden Miniserie Chernobyl seinen bisher größten Erfolg feiern. Die wichtigste Frage ist aber noch nicht geklärt: Wer spielt in der The Last of Us-Serie die Hauptrollen, also Ellie und Joel?

Horror-Serie The Last of Us-Serie: Wer soll Ellie und Joel spielen?

Die Geschichte von The Last of Us ist in einer postapokalyptischen Welt angesiedelt. Vor 20 Jahren sorgte eine verheerende Krankheit für den Zusammenbruch der Zivilisation. Nun kämpfen die Menschen um ihr Überleben und hoffen auf eine Rettung vor der tödlichen Pandemie. Die 14-jährige Ellie könnte der Schlüssel für ein Heilmittel darstellen und soll von dem Schmuggler Joel aus der Quarantänezone geschmuggelt werden.

© The Last of Us Naughty Dog

Eine der größten Herausforderungen der Adaption gestaltet sich nun in der Besetzung der Hauptrollen. The Last of Us, ein sehr filmisches Spiel, liefert uns bereits ein konkretes Bild davon, wie die Figuren aussehen und sich anhören.

Im Original werden Ellie und Joel von Ashley Johnson und Troy Baker gesprochen, ihre Performance via Motion-Capture aufgenommen. In der deutschen Synchro sind die Stimmen von Annette Potempa und Carlos Lobo zu hören.

And that’s a wrap on Ellie, Joel, and the most ambitious cinematic shoot we’ve ever done. Tears were shed... #TheLastOfUsPartII pic.twitter.com/mRnlP54u4N — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) April 18, 2019

Kaum wurde die HBO-Serie angekündigt, sammelten die Fans im Internet erste Casting-Wünsche. Ein Name fällt besonders oft: Hugh Jackman, der sich mit Logan - The Wolverine quasi indirekt für eine Rolle in einer The Last of Us-Verfilmung beworben hat. Gemeinsam mit Co-Star Dafne Keen könnte er direkt in die postapokalyptische Welt eintauchen, in der Runner, Stalker, Clicker und Bloater ihr Unwesen treiben.

Casting-Ideen für Ellie in der The Last of Us-Serie

Im Videospiel selbst weist Ellie mitunter verblüffende Ähnlichkeiten mit Ellen Page auf. Die dürfte aber inzwischen über das Alter der Rolle hinausgewachsen sein. Daher gehört momentan vor allem Booksmart-Star Kaitlyn Dever zu den Wunschbesetzungen für Ellie, genauso wie die aus Interstellar bekannte Mackenzie Foy. Ebenfalls denkbar wären Sophia Lillis (Es) und Sadie Sink (Stranger Things).

Casting-Ideen für Joel in der The Last of Us-Serie

Für Joel ist neben Hugh Jackman ein Game of Thrones-Veteran hoch im Kurs: Nikolaj Coster-Waldau. Ein bisschen gewagter wäre Justin Theroux, der bereits in HBOs The Leftovers mit Bart glänzte. Auch Oscar Isaac (Star Wars) wäre eine interessante Wahl für die Rolle. Gerard Butler taucht auch regelmäßig bei den Casting-Vorschlägen auf - und wer weiß, vielleicht taucht Ben Affleck nach Batman in die The Last of Us-Welt ein.

Das sind bisher natürlich alles sehr bekannte Namen. Womöglich setzt HBO bei The Last of Us auch auf unverbrauchte Gesichter, was ebenfalls einige Vorteile mit sich bringt, wie etwa Game of Thrones demonstrierte. Auch hier wurde eine namhafte Vorlage mit eher unbekannten Schauspielern verfilmt. Vielleicht kehren aber auch einfach Ashley Johnson und Troy Baker für die Serie zurück.

Ein Starttermin für The Last of Us auf HBO steht noch nicht fest. Im Mai erscheint erst einmal die Fortsetzung des Videospiels, The Last of Us Part II.

Wen wollt ihr als Ellie und Joel in der The Last of Us-Serie sehen?