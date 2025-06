The Last of Us-Star Pedro Pascal ist einer Serie immer noch dankbar für seine erfolgreiche Karriere – er spielte in nur 7 Folgen mit

Pedro Pascal hat inzwischen weltweite Berühmtheit durch seine Rollen in großen Franchises erlangt. Eine davon veränderte sein ganzes Leben.

Seit er als Oberyn Martell bei Game of Thrones zu sehen war, ging die Karriere für Pedro Pascal steil durch die Decke. Neben Rollen in den großen Disney-Franchises Marvel und Star Wars, hat er zuletzt vor allem in der erfolgreichen Game-Adaption The Last of Us von sich reden gemacht. Sein Ruf als “Internet Daddy” kommt bei den Rollen, die er spielt, nicht von ungefähr. Und bei all dem Erfolg vergisst der Schauspieler nie, wem er das zu verdanken hat.

Pedro Pascal will sich immer bei den GOT-Produzenten für seine Karriere bedanken

Pascal ist sich absolut bewusst darüber, dass er seinen Status als Weltstar seiner Rolle in Game of Thrones zu verdanken hat. Daraus macht er auch kein Geheimnis, im Gegenteil. Er ist den Produzenten und Showrunnern, die ihn gecastet haben, so dankbar, dass er sie immer wieder namentlich nennt. So zum Beispiel auch bei einem Interview mit Vanity Fair .

Die Rolle, die mein Leben verändert hat, war in Game of Thrones. Ich werde den Machern immer dankbar sein, dass sie jemandem eine Chance gegeben haben, der nichts als unbekannte Theatererfahrungen und Fernsehserien vorzuweisen hatte. Ich bin immer noch beeindruckt von der Chance, die mir David Benioff, Dan Weiss und Carolyn Strauss gegeben haben. Ohne Thrones hätte ich Narcos, The Mandalorian oder The Last of Us nicht gehabt.

Pascal ist bekannt für seine Bescheidenheit, die ihn für seine Fans so sympathisch macht. Dass er den Leuten, die seine Karriere gefördert haben, zu Dank verpflichtet ist, mag außer Frage stehen, doch seine eigene Leistung sollte nicht vergessen werden. Immerhin hat er es alleine mit seiner Rolle als Oberyn Martell geschafft, die Herzen so vieler Fans für sich zu gewinnen.

Pedro Pascal hat sich den Titel als "Internet Daddy" verdient

Seine Leidenschaft und Hingabe für seine Rollen, sowie sein Auftreten als er selbst, hat ihm nicht nur den Spitznamen “Internet Daddy” eingebracht. Auch wenn ihm durch die Macher von Game of Thrones die Türen geöffnet wurden, durchgegangen ist er selbst. Pascal ist ein fantastischer Schauspieler, der seinen Erfolg redlich verdient hat und wir dürften sicher gespannt sein, welche Rollen er noch in Zukunft zum Leben erweckt.