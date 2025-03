The Legend of Zelda-Realfilm kommt wirklich: Jetzt steht der Kinostart des Fantasy-Abenteuers fest

Letztes Jahr wurde ein The Legend of Zelda-Realfilm angekündigt, der das populäre Videospiel-Franchise auf die große Leinwand bringen soll. Jetzt wurde das weltweite Startdatum verkündet.

Nach dem Erfolg des Super Mario Bros.-Kinofilms, der 2023 weltweit über eine Milliarde Dollar eingespielt hat, hat Nintendo einen The Legend of Zelda-Realfilm angekündigt. Bisher war nur klar, dass diese Live-Action-Version bis spätestens 2030 ins Kino kommen soll. Jetzt wurde das weltweite Startdatum des Fantasy-Abenteuers bekanntgegeben.

The Legend of Zelda-Realfilm startet übernächstes Jahr im Kino

Wie jetzt offiziell feststeht, startet die Videospielverfilmung über Prinzessin Zelda und Held Link am 26. März 2027 weltweit in allen Kinos.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Regisseur des The Legend of Zelda-Realfilms ist Wes Ball, der nach der Maze Runner-Trilogie zuletzt den neusten Teil der Planet der Affen-Reihe New Kingdom inszeniert hat. Ansonsten gibt es bisher noch keinerlei Details zur Story. Es ist aber ziemlich wahrscheinlich, dass sich die Verantwortlichen ähnlich wie beim Super Mario Bros.-Film nah an der Videospielvorlage orientieren werden.

Darin geht es um den Helden Link, der mit Schwert und Schild ausgerüstet auf der Suche nach dem magischen Artefakt der Triforce ist, um den bösen Ganon zu besiegen und Prinzessin Zelda zu retten. Bis jetzt ist nicht bekannt, wer zum Cast der neuen The Legend of Zelda-Realverfilmung gehört. Fans wünschen sich vor allem Euphoria-Star Hunter Schafer in der Rolle der Prinzessin.

Falls ihr gerade lieber auf der Suche nach spannenden Serien seid, hört doch unseren Podcast:

Podcast über die bisher besten & schlechtesten Serien 2025

Zum Anfang des Frühlings werfen wir einen Blick zurück auf die Highlights, Enttäuschungen und Geheimtipps unter den zahlreichen Serien, die bei Netflix & Co. in den ersten Monaten 2025 gestartet sind

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den vorgestellten Highlights finden sich ein neben Netflix-Hits wie Adolescence auch Superhelden-Action, Western, Comedy und ein Sci-Fi-Meilenstein. Zudem verraten wir euch, welche Geheimtipps ihr dieses Jahr bei Netflix bisher verpasst habt.