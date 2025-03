Das neue James Bond-Duo steht offiziell fest und macht richtig Lust auf Teil 26 der legendären Agentenreihe

In den vergangenen Wochen war die Zukunft von James Bond ungewiss. Doch jetzt wissen wir, wer den Neustart der Agentenreihe ins Kino bringt. Es ist ein absolutes Dreamteam.

Der Schock war groß, als im Februar die Meldung die Runde machte, dass Barbara Broccoli und Michael G. Wilson nicht länger in die Entwicklung der James Bond-Reihe involviert sind, die sie vor drei Dekaden von ihrem Vater, Albert R. Broccoli, übernommen haben. Amazon sicherte sich die Kontrolle über das Franchise.

Die nächste Marke in der Hand eines großen Konzerns: Fans fürchteten um den Niedergang der Bond-Reihe. Die jüngste Nachricht lässt jedoch hoffnungsvoll in die Zukunft von 007 blicken: David Heyman und Amy Pascal wurden als Produzent:innen für das bevorstehende Reboot engagiert – zwei absolute Blockbuster-Legenden.

James Bond 26 kommt endlich: David Heyman und Amy Pascal produzieren den 007-Neustart

Schon in den vergangenen Wochen gab es Gerüchte, dass Heyman und Pascal für Amazon MGM Studios die Leitung des Bond-Franchise übernehmen sollen. Jetzt bestätigt eine offizielle Mitteilung den Gig: Heyman und Pascal werden James Bond 26 produzieren. In einem gemeinsamen Statement schreiben sie:

Wir sind stolz darauf, in die Fußstapfen von Barbara Broccoli und Michael Wilson zu treten, die so viele außergewöhnliche Filme gemacht haben, und es ist uns eine Ehre und Freude, den Geist von Bond am Leben zu erhalten, während er sich auf sein nächstes Abenteuer begibt.

Ein interessantes Detail bei der Ankündigung: Vorerst ist nur vom nächsten Bond die Rede und nicht direkt von der Leitung des Franchise für die Zukunft, wie es in den bisherigen Gerüchten der Fall war. Offenbar will Amazon das neue Duo erst testen, bevor es ihm die Schlüssel für das gesamte Franchise in die Hände legt.

Sie bringen James Bond 26 ins Kino: Wer genau sind Amy Pascal und David Heyman?

Pascal hat Hollywood im Grunde längst durchgespielt. Von 2006 bis 2015 war sie Co-Vorsitzende bei Sony und für die Entwicklung vieler bekannter Filme verantwortlich. Nun steht sie als Produzentin hinter den Sony-Marvel-Adaptionen – vor allem Spider-Man – und Prestigeprojekten wie Challengers, Little Women und Die Verlegerin.

Heyman bringt nicht weniger Erfahrung mit. Als Produzent war er maßgeblich für den Erfolg der Harry Potter-Reihe verantwortlich. Zudem leitete er die Paddington-Filme in die Wege und produzierte Ausnahme-Blockbuster wie Gravity und Barbie. Weiterhin zieren Marriage Story und Once Upon a Time in Hollywood seine Filmografie.

Sowohl Pascal als auch Heyman verstehen es, wie man mit populären Marken umgeht und erstklassige Blockbuster in Stellung bringt. Sie gelten als talentfreundlich und können auf ein überaus beeindruckendes Schaffen verweisen. Mit dieser neuen Bond-Spitze darf der nächste Teil der Reihe definitiv mit großer Spannung erwartet werden.



Nicht zuletzt kursierte kürzlich ein vielversprechender Regie-Name in Verbindung mit Heymans Bond-Engagement: Alfonso Cuarón. Gemeinsam haben die beiden den dritten Harry Potter-Film sowie Gravity ins Kino gebracht. Curón liefert darüber hinaus Meisterwerke wie Children of Men und Roma ab. Offiziell ist das aber noch nicht.

Wann startet James Bond 26 im Kino?

Von einem Kinostart des Bond-Neustarts sind wir noch weit entfernt. Heyman und Pascal werden vorerst damit beschäftigt sein, sich weitere kreative Talente vor und hinter der Kamera zu sichern, angefangen bei jemandem, der das Drehbuch schreibt. Sollte die Produktion noch dieses Jahr beginnen, könnte ein Start 2027 realistisch sein.