Mega-Fantasy-Gerücht wird wahr: Legend of Zelda-Film kommt und die Fans haben schon den perfekten Star gefunden

Nintendo hat dieses Jahr an den Kinokassen seine Muskeln spielen lassen. Mit Der Super Mario Bros. Film landete die Videospielfirma in Zusammenarbeit mit Universal einen Milliarden-Hit. Kein Wunder, dass daraufhin Gerüchte um die Verfilmung einer weiteren populären Nintendo-Marke laut wurden: The Legend of Zelda.

Die nächste große Nintendo-Verfilmung: The Legend of Zelda kommt als Fantasy-Blockbuster ins Kino

Vor ein paar Monaten war es nur ein Gerücht. Wie Variety berichtet, nimmt das Projekt nun tatsächlich an Form an. Sony steht als großes Studio hinter der Legend of Zelda-Verfilmung, die im Gewand eines Live-Action-Blockbusters die große Leinwand erobern soll. Als Regisseur konnte Sci-Fi-Experte Wes Ball gewonnen werden.

Ball kennt sich mit namhaften Franchises besten aus. Er inszenierte alle drei Maze Runner-Filme und übernahm zuletzt auch bei Planet der Affen: New Kingdom die Regie, der 2024 ins Kino kommt. Im Zuge von Zelda arbeitet er mit einem Drehbuch aus der Feder von Derek Connolly, der die Jurassic World-Trilogie geschrieben hat.

Worum geht es in The Legend of Zelda? Die Reihe hat eine fast 40-jährige Geschichte hinter sich

The Legend of Zelda ist eines der erfolgreichsten Nintendo-Franchises. 1984 erschien der erste Teil des Videospiels. Seitdem gab es zahlreiche Fortsetzungen, Ableger und Crossover mit anderen Marken. Zuletzt erschien The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom für die Switch. Die Geschichte entführt in die Fantasy-Welt Hyrule.

Im Mittelpunkt befindet sich der elfenähnliche Krieger Link und die titelgebende Prinzessin Zelda. Gemeinsam kämpfen sie gegen den Bösewicht Ganon, der mit seinem Kriegstreiben nichts als Unheil und Verderben bringt. Wer die ikonischen Figuren spielt, steht noch nicht fest. Viele Fans der Reihe haben aber schon eine Favoritin.

Fans haben die ideale Besetzung für Zelda in der Fantasy-Verfilmung gefunden: Hunter Schafer

Seit es Gerüchte um eine Verfilmung der Videospielreihe gibt, taucht auf Twitter vor allem ein Name in Verbindung mit dem Zelda-Casting auf: Hunter Schafer. Die aus Euphoria bekannte Schauspielerin ist ab nächster Woche in Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes zu sehen und wäre eine perfekte Besetzung für Zelda.

Vor einiger Zeit wurde Schafer sogar direkt am gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, in die Rolle von Zelda zu schlüpfen. Ihre Reaktion war damals sichtlich begeistert. "Das wäre cool! Ein Elf? Yeah! Als ich ein Kind war, habe ich das Spiel viel gespielt. Das war so ein gutes Spiel." gab sie bei einem Interview am roten Teppich zu Protokoll.

Fantasy-Epos: Wann startet The Legend of Zelda im Kino?

Sony hat noch keinen konkreten Kinostart für The Legend of Zelda bekannt gegeben. Das Projekt steht noch ganz am Anfang. Zuerst muss das Drehbuch geschrieben werden. Solange der Streik der Schauspieler:innen in Hollywood anhält, können keine Casting-Entscheidungen getroffen werden. Und erst danach können die Dreharbeiten beginnen. The Legend of Zelda hat noch einen langen Weg vor sich.

