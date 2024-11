The Legend of Zelda wird verfilmt: Nintendo verrät, bis wann das Videospiel-Abenteuer ins Kino kommt

Videospiel- und Fantasy-Fans warten seit Jahren auf eine Legend of Zelda-Adaption. Über einen Umweg hat Nintendo nun verlauten lassen, wann Link und Co. ins Kino kommen.

Für viele ist es schlichtweg die beste Videospielreihe aller Zeiten. Aber steckt in The Legend of Zelda auch ein Fantasy-Abenteuer, das auf die Kinoleinwand gehört? Das versucht Nintendo noch vor dem Ende dieser Dekade herauszufinden.

Wie kürzlich durch den Nintendo-Finanzbericht bekannt wurde (via IGN ) soll die Live-Action-Adaption über den (meist) grüngekleideten Helden Link und die Prinzessin Zelda bis 2030 in die Lichtspielhäuser galoppieren.

The Legend of Zelda kommt bis 2030 ins Kino: Das wissen wir über das Videospiel-Abenteuer

The Legend of Zelda begann 1986 als Videospiel von Super Mario-Erfinder Shigeru Miyamoto. Mittlerweile gibt es fast 30 Titel aus der langjährigen Fantasy-Abenteuerreihe und ein Ende ist nicht in Sicht. Für die Filmversion zeichnen Sony Pictures und US-Regisseur Wes Ball (Maze Runner, Planet der Affen: New Kingdom) verantwortlich. Videospielgott Miyamoto und Avi Arad sind als Producer beteiligt.

Meist geht es in den Zelda-Abenteuern um einen prophezeiten Helden in Grün, der das legendäre Master-Schwert finden muss, um das magische Artefakt der Triforce wiederherzustellen, den bösen Ganon zu besiegen und die Prinzessin Zelda zu retten. Regisseur Ball will sich für seine Verfilmung die Werke der Anime-Legende Hayao Miyazaki (Prinzessin Mononoke) zum Vorbild nehmen, gab er schon letztes Jahr gegenüber EW zu verstehen:

Dieser atemberaubende Fantasy-Abenteuerfilm ist nicht wie Herr der Ringe, sondern sein eigenes Ding. Ich habe immer gesagt, ich würde gerne einen Live-Action-Film von Miyazaki sehen. Mit den Wundern und der verspielten Laune, die er in die Dinge einbringt, so etwas würde ich gerne sehen.

Nicht der verkehrteste Ansatz, bedenkt man, dass sowohl Anime-Schöpfer Miyazaki als auch Videospiel-Macher Miyamoto ihren Kindheitserinnerungen an die Wälder Japans beeinflusst wurden, was ihre Werke angeht. Für die Link-Rolle hat sich bereits Percy Jackson-Star Walker Scobell freiwillig gemeldet, das Casting hat aber noch nicht offiziell begonnen.

Bleibt nur die Frage offen, ob der Live-Action-Film an die legendäre Zelda-Reklame für die SNES-Version des Videospiels aus Japan herankommen kann:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die bisher einzige offizielle The Legend of Zelda-Adaption ist die amerikanische Cartoon-Serie von 1989, die unter anderem als Teil der Super Mario Brothers Super Show gezeigt wurde.