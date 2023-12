Wer spielt Link im Legend of Zelda-Film? Der erste Bewerber für das Fantasy-Epos stellt sich vor

Vor wenigen Wochen wurde die Verfilmung des Videospiels The Legend of Zelda angekündigt. Nun stellt sich der erste Bewerber für die Hauptrolle in dem Fantasy-Abenteuer vor.

Im Sommer war es noch ein Gerücht. Seit November wissen wir aber: The Legend of Zelda erobert die große Leinwand. Seit Jahren fragen sich Fans der Videospielvorlage, ob wir jemals eine filmische Version der Geschichte rund um den Helden Link und die titelgebende Prinzessin Zelda sehen werden. Jetzt passiert es tatsächlich.

Maze Runner-Regisseur Wes Ball bringt den The Legend of Zelda-Film ins Kino. Was die Fans der Vorlage aber noch mehr interessiert, ist das Casting. Wer spielt Link? Für den Protagonisten der Geschichte gibt es jetzt einen ersten Bewerber: Walker Scobell bekundet sein Interesse an der Rolle in der Zelda-Adaption.

Erster Bewerber für Link in der Verfilmung von The Legend of Zelda: Wer ist Walker Scobell?

Walker Scobell ist aktuell in ein anderes großes Fantasy-Projekt involviert: Er führt die Percy Jackson-Serie bei Disney+ an. Bei der Premiere wurde er von Variety gefragt, ob er es sich vorstellen könne, nach Percy Jackson Link in Zelda zu spielen.

Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Link spielen will. Wenn sie auf mich zukämen, würde ich es aber definitiv in Betracht ziehen, zu 100 Prozent."

Das Zelda-Zepter wurde ihm gewissermaßen in die Wiege gelegt.

Ich habe Breath of the Wild gespielt. Das neue Spiel, Tears of the Kingdom, fehlt mir noch, aber mein Vater liebt Legend of Zelda. Er hat die Spiele gespielt, als er jünger war.

Walker Scobell im Trailer zur Percy Jackson-Serie:

Percy Jackson - Die Serie - S01 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Seinen Durchbruch feierte Scobell in dem Netflix-Film The Adam Project, in dem er die junge Version von Ryan Reynolds spielt. Nun dürfen wir gespannt sein, wie er sich als Hauptdarsteller von Percy Jackson schlägt. Am 20. Dezember 2023 startet die Fantasy-Serie bei Disney+. Die 1. Staffel umfasst acht Episoden.

Darüber hinaus haben viele Fans bereits einen Wunsch für die Besetzung von Prinzessin Zelda geäußert: Euphoria-Star Hunter Schafer. Aktuell ist sie als Tigris Snow im neuen Die Tribute von Panem-Film, The Ballad of Songbirds & Snakes, im Kino zu sehen. Vielleicht begibt sie sich bald auch in Nintendos Zelda-Königreich.

Fantasy-Epos: Wann startet The Legend of Zelda im Kino?

Bisher steht kein konkreter Kinostart für The Legend of Zelda fest. Der Grund dafür ist einfach: Das Projekt steht noch ganz am Anfang. Auf kreativer Seite ist nur die Beteiligung von Regisseur Wes Ball und Drehbuchautor Derek Connolly bestätigt.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.