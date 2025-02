The Masked Singer geht in längere Pause: ProSieben zieht nach schwächelnden Quoten die Notbremse

The Masked Singer, die beliebte Rateshow rund um Musikinterpreten, kämpfte in der letzten Staffel um die Einschaltquoten. Nun hat sich ProSieben zu einem drastischen Schritt entschlossen.

Als The Masked Singer 2019 auf ProSieben startete, war die Resonanz überwältigend und ganz Deutschland schaute gebannt auf die Bildschirme, wenn sich die Musikinterpreten hinter den Kostümen demaskierten. Entsprechend gut waren die Einschaltquoten in jenem Sommer. Doch heutzutage hat die Show mit den Quoten zu kämpfen.



ProSieben-Sprecher: "The Masked Singer legt 2025 eine längere Pause ein"

Auf Anfrage von DWDL bestätigte ProSieben-Sprecher Christoph Körfer, dass die beliebte Musikshow auf unbestimmte Zeit nicht mehr ausgestrahlt wird. "The Masked Singer legt 2025 eine längere Pause ein und kommt nur einmal", so Körfer in der Anfrage.



Das "einmal" bezieht sich auf einmal im Jahr und soll bedeuten, dass The Masked Singer nicht wie gewohnt mit mehreren Staffeln im Jahr erscheint, sondern nur noch einmal im Jahr. Damit entfällt vor allem die Frühjahrsstaffel, die womöglich in nächster Zeit geplant war.



Quoten von The Masked Singer waren mangelhaft

The Masked Singer hatte in der letzten Staffel mit den Quoten zu kämpfen. Zwar lag der Schnitt bei fast 1,2 Millionen Zuschauer:innen pro Folge, doch konnte die ProSieben-Show nicht einmal einen zweistelligen Marktanteil für sich gewinnen. Ungewöhnlich, wenn man bedenkt, dass die Show in ihren Anfängen sogar bei 30 Prozent Marktanteil lag.



Zwar ist laut Christoph Körfer für dieses Jahr noch eine Staffel geplant, ein neuer Termin steht aber noch nicht fest. Möglicherweise orientiert man sich an der letzten Herbststaffel, die im November und Dezember stattfand.