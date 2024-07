The Ministry of Ungentlemanly Warfare war nur der Anfang: Henry Cavill soll mit Tom Cruise in den Zweiten Weltkrieg zurückkehren

Henry Cavill führt aktuell die im Zweiten Weltkrieg angesiedelte Action-Komödie The Ministry of Ungentlemanly Warfare bei Amazon Prime an. Nun kündigt sich sein nächster Blockbuster an.

Oft fällt es Schauspielenden, die jahrelang Teil eines beliebten Franchise waren, schwer, sich neu in Hollywood zu positionieren. Henry Cavill hat damit jedoch kein Problem. Weder das jähe Superman-Ende bei DC noch sein The Witcher-Ausstieg haben seine Karriere ins Wanken gebracht. Im Gegenteil: Er ist gefragter denn je.

Cavill ist in zahlreiche Projekte involviert, sei es das Highlander-Reboot von John Wick-Macher Chad Stahelski oder die heiß erwartete Warhammer 40.000-Verfilmung, die unter dem Dach von Amazon entsteht. Darüber hinaus könnte Cavill bald in einem neuen Kriegsfilm mit Tom Cruise auf der großen Leinwand zu sehen sein.

Broadsword: Neuer Kriegsfilm von Mission: Impossible-Macher vereint Henry Cavill wieder mit Tom Cruise

Wie World of Reel berichtet, befindet sich Cavill im Gespräch für eine Rolle in Broadsword. Hierbei handelt es sich um den neuen Film von Christopher McQuarrie, der die letzten drei Mission: Impossible-Filme mit Cruise inszeniert hat. In Teil 6, Mission: Impossible – Fallout, war Cavill als Bösewicht an Bord. Jetzt soll es zur Reunion kommen.

Paramount Henry Cavill in Mission: Impossible - Fallout

Die Casting-Meldung geht auf den Scooper Daniel Richtman zurück und ist somit nicht offiziell. Laut dem in der Regel verlässlichen Richtman befindet sich neben Cavill auch Marion Cotillard in Verhandlungen für eine Rolle in Broadsword. Die Handlung ist während des Zweiten Weltkriegs angesiedelt und erzählt von einer S.O.E.-Operation.

Mit Geheimmissionen im Zweiten Weltkrieg kennt sich Cavill bestens aus: In The Ministry of Ungentlemanly Warfare, der seit letzter Woche bei Amazon Prime streamt, führt er die Operation Postmaster durch. Broadsword erzählt von einem Marinekapitän, der über Frankreich abstürzt und trotzdem versucht, seine Mission zu Ende zu bringen.

Wann startet Broadsword mit Henry Cavill im Kino?

Warner Bros. hat bisher keinen konkreten Kinostart für Broadsword verkündet. Laut World of Reel sollen die Dreharbeiten nächstes Jahr im Sommer starten. Das bedeutet, dass wir frühestens 2026 mit einem Kinostart rechnen sollten.