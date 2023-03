Die Chancen stehen gut, dass wir eine 2. Staffel von Netflix' neustem Action-Thriller The Night Agent bekommen. Der Showrunner hat bereits Ideen, dass es nach dem Ende der 1. Staffel ganz anders weitergehen soll.

Ihr habt The Night Agent durch und wollt wissen, wann es weiter geht? Wir beantworten alle Fragen zu einer möglichen Verlängerung und was wir bereits über Staffel 2 wissen.



Wann kommt The Night Agent Staffel 2 bei Netflix?

Bisher wurde The Night Agent noch nicht offiziell um eine 2. Staffel verlängert. Netflix gibt meist rund vier Wochen nach Veröffentlichung einer Staffel bekannt, ob die Serie verlängert wird. The Night Agent startete am 23. März 2023, also werden wir hoffentlich Mitte April von einer Verlängerung hören.

The Night Agent hält sich die ersten Tage nach Veröffentlichung hartnäckig auf Platz 1 der Netflix-Charts, was ein gutes Zeichen ist.

Netflix The Night Agent: Rose und Peter

Sollte The Night Agent verlängert werden, können wir frühestens in einem Jahr mit Staffel 2 rechnen. Bei Netflix' derzeitigem Produktions- und Veröffentlichungstempo wäre ein Start im zweiten Halbjahr 2024 wahrscheinlich.

Handlung: So kann es nach dem Ende von The Night Agent in Staffel 2 weitergehen

Achtung, ab hier gibt es massive Spoiler für die 1. Staffel von The Night Agent. Lest nur weiter, wenn ihr schon zu Ende geschaut habt. Wir erklären:

Was passiert am Ende der 1. Staffel?

Worum geht es in der 2. Staffel?

Was sind die Pläne des Showrunners?

Welche Figuren kehren zurück?

Am Ende der 1. Staffel The Night Agent bei Netflix wird Peter Sutherland (Gabriel Basso) zum titelgebenden Night Agent. Er rettet die US-Präsidentin vor dem Bomben-Anschlag des Vize-Präsidenten, erfährt die Wahrheit über seinen Vater und bekommt seinen ersten Auftrag als Night Agent. Jetzt ist er an der anderen Leitung des Telefons, das er zu Beginn der 1. Staffel bewachte.

Die Präsidentin der Vereinigten Staaten verrät Peter am Ende der 1. Staffel:

Das Night-Action-Programm geht tiefer, als Sie denken und sich vorstellen können. Es ist Kontinente übergreifend.

In einer möglichen 2. Staffel wird Peter Sutherland aller Voraussicht nach als Night Agent einen Fall lösen. Ähnlich wie in Staffel 1, nur diesmal mit schicker Job-Bezeichnung der Befugnis der US-Präsidentin.

Da die 1. Staffel The Night Agent auf dem gleichnamigen Buch The Night Agent von Matthew Quirk * basiert, ist Staffel 2 wortwörtlich ein unbeschriebenes Blatt. Doch Showrunner Shawn Ryan weiß bereits, wie er seine Serie weiterführen möchte.

Netflix The Night Agent: Verabschiedung von Rose und Peter am Ende der 1. Staffel

Als Showrunner der erfolgreichen Action-Serien The Shield und S.W.A.T. bringt Ryan einiges an Erfahrung mit. Für konkrete Details zu The Night Agent Staffel 2 will er auf die Verlängerung warten. Gegenüber Deadline verrät er aber seine übergreifenden Pläne für die gesamte Serie, die auch einiges über Staffel 2 verraten:

Der ursprüngliche Pitch für Netflix war, dass jede Staffel eine eigene, hauptsächlich in sich geschlossene Geschichte erzählt mit Anfang, Mitte und Ende.

Besetzung: Wer ist in Staffel 2 von The Night Agent wieder mit dabei?

Das sind erfreuliche Neuigkeiten, da wir bei The Night Agent. Es heißt aber auch, dass nicht alle geliebten Figuren in die nächste Staffel mitgenommen werden.

Dass Gabriel Basso als Peter Sutherland zurückkehrt, steht für Showrunner Shawn Ryan außer Frage. Doch das gilt nicht für den gesamten Cast:

In jeder weitere Staffel würden nur wenige und nicht alle Charaktere der vorangegangen Staffel dabei sein.

Die 2. Staffel könnte sich von allen Figuren lösen, die nicht direkt mit Peter zu tun haben. Nur wenige Figuren sind so eng mit Peters Arbeit oder Privatleben verbandelt, dass sie sich für eine definitive Rückkehr qualifizieren:

Seine Vorgesetzte, Präsidentin Travers (Kari Matchett).

(Kari Matchett). Seine Freundin, Rose Larkin (Luciane Buchanan), die ihrem Tech-Unternehmen in Kalifornien eine zweite Chance geben will.

Als neue Secret Service-Agentin der Präsidentin könnte auch Chelsea Arrington (Fola Evans-Akingbola) organisch in Staffel 2 eingeflochten werden.

Alle anderen wichtigen Figuren wurden entweder getötet oder verhaftet. Spannend bleibt, ob der entflohene Bösewicht Gordon Wick (Ben Cotton) noch einmal thematisiert werden wird. Das und noch mehr will Showrunner Shawn Ryan mit seinem Team klären, sobald The Night Agent verlängert wird.

