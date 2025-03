Der reichste Star in The Rookie ist nicht Nathan Fillion

Angesichts des durchschlagenden Erfolgs von The Rookie dürfte es nicht überraschen, dass die Stars gut verdienen. Erstaunlich ist aber, wer das größte Vermögen besitzt.

Die wohlhabendste Schauspielerin am Set von The Rookie verfügt über ein geschätztes Gesamtvermögen von 30 Millionen Dollar. Anders als manche vielleicht erwarten würden, ist es nicht Hauptdarsteller Nathan Fillion, der als John Nolan zu sehen ist. Der reichste Star stieß erst in Staffel 4 zum Cast dazu.

Jenna Dewan ist die reichste Schauspielerin von The Rookie

Laut Fandom Wire ist Jenna Dewan (Step Up, Witches of East End), deren finanzieller Wohlstand den ihrer Co-Stars mit angeblichen 30 Millionen Dollar dezent überschattet. Dabei bezieht sich die Seite auf Celebrity Net Worth . Sie spielt die Feuerwehrfrau und John Nolans Ehefrau Bailey Nune.

Auf Platz 2 befindet sich zwar Nathan Fillion (Firefly, Castle) – mit einem geschätzten Gesamtkapital von 20 Millionen Dollar hinkt er allerdings deutlich hinterher. Auch Eric Winter, der als Ausbildner Tim Bradford zu sehen ist, ist in den Top 3. Sein Vermögen beläuft sich angeblich auf 14 Millionen Dollar. Über denselben Vermögenswert soll auch Kollegin Melissa O'Neil verfügen, die als Lucy Chen wie Fillion und Winter ein Urgestein von The Rookie ist.

Jenna Dewan stieß in Staffel 4 zu der Serie. Als widerstandsfähige Feuerwehrfrau Bailey Nune tauchte sie eines Tages vor John Nolans Haus auf – und war aus dessen Leben (und dem der Fans) bald nicht mehr wegzudenken. Dabei gelang Dewan der Sprung in den Hauptcast ab Staffel 5.

Das macht Jenna Dewan abseits von The Rookie

Dass die Schauspielerin über ein derartig großes Kapital verfügt, ist keinesfalls ein Zufall. Denn ihr berufliches Engagement geht weit über die Arbeit vor der Kamera hinaus. In den vergangenen Jahrzehnten war Jenna Dewan als Schauspielerin, Tänzerin, Model, Produzentin und Geschäftsfrau tätig. Auch auf ihren Social Media-Auftritt legt sie großen Wert, was ihr ein zusätzliches Einkommen bringen dürfte. Die Scheidung von ihrem einstigen Co-Star aus Step Up, dem Hollywood-Star Channing Tatum, soll ebenfalls zu ihrer finanziellen Lage beigetragen haben.

Mehr zu The Rookie:

Und nicht nur das: Jenna Dewan hat zusätzlich zu ihrer vielseitigen Karriere drei Kinder zur Welt gebracht. Aufgrund der Geburt ihres jüngsten Nachwuchses im Jahr 2024 stieß sie etwas später erst zur aktuellen 7. Staffel von The Rookie dazu. Die könnt ihr übrigens in Deutschland bereits bei WOW streamen.