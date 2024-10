The Rookie-Neuzugang postet extrem süßes Video mit allen Stars, aber Fans interessiert nur der offensichtliche Spoiler

Die The Rookie-Familie ist vielen Zuschauenden ans Herz gewachsen, umso mehr freuen sich Fans über einen netten Spoiler in einem Video vom Set der Krimiserie.

The Rookie ist eine Wohlfühlserie, obwohl sich die Held:innen aus dem Los Angeles Police Department täglich Verbrechen gegenüber sehen. Über sechs Staffeln hinweg sind Nolan (Nathan Fillion), Chenford (Eric Winter und Melissa O'Neil) und Co. für ihr Publikum zu vertrauten Binge-Begleiter:innen geworden, mit denen man den Alltag kurzerhand abschalten kann. Fast so wie in einer Sitcom. Full House zum Beispiel.

Das dachte sich offenbar ein Neuzugang im Cast. Denn dank eines ziemlich sympathischen Videos von Patrick Keleher könnt ihr euch vorstellen, wie ein Sitcom-Vorspann von The Rookie aussehen würde – und herausfinden, welcher langjährige Fan-Liebling in der nächsten Staffel befördert werden könnte.

Neuling Patrick Keleher verwandelt The Rookie in Full House

The Rookie-Fans werden Patrick Keleher erst in der kommenden 7. Staffel kennenlernen, in der er als Rookie Seth Ridley zur Serie stoßen wird. Im September hat der Schauspieler aber bereits seine Vision der Erfolgsserie bei Instagram geteilt, inklusive Full House-Titelsong und altmodischer Charaktervorstellung.

Schaut euch hier das Video an, das die Beförderung zu verraten scheint:

Dabei werden die Stars mit ihren Figurennamen präsentiert und zeigen sich in ganz und gar nicht gekünstelter Pose (man achte auf die Plakette, die Melissa O'Neils Lucy Chen anschmachtet).

In den Kommentaren fiel Fans dabei ein Detail besonders auf: Wurde Sergeant Wade Grey (Richard T. Jones) nach alle den Jahren etwa zum Lieutenant befördert? Der Rang steht zumindest neben seinem Namen.

Oder wie es in einem Kommentar in dramatischen Großbuchstaben heißt:

DANKE FÜR DEN SPOILER!! JETZT WISSEN WIR, DASS ER LEUTNANT WADE GREY IST!

Die Fans scheinen es dem geduldigen Mentor von Nathan Fillions Nolan jedenfalls zu gönnen. Eine offizielle Bestätigung ließ sich aber noch nicht auftreiben. Es könnte schließlich auch sein, dass Keleher nicht ganz firm ist, was die Dienstgrade im LAPD angeht.

Schaut euch hier nochmal zum Vergleich das Full House-Intro an:

Wann startet The Rookie Staffel 7?

Da die 6. Staffel der Krimiserie nur halb so lang ist, gab es kurzzeitig die Hoffnung, dass die neuen Episoden wie gewohnt im Herbst starten. Daraus wird aber nichts. The Rookie Staffel 7 kommt erst 2025.

Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

