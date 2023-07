The Rookie Staffel 5 Folge 2 ist ab heute im Stream – dann kommt Staffel 5 Folge 3

WOW veröffentlicht die 5. Staffel The Rookie nicht am Stück. Nach Folge 2 erklären wir, wann genau Staffel 5 Folge 3 zu streamen ist.

Während Netflix, Disney+ * und Amazon Prime Video * in Deutschland nur Staffel 1 bis 4 von The Rookie im Angebot haben, trumpft WOW mit Staffel 5 auf. In den USA lief bereits die komplette Staffel, dennoch veröffentlicht WOW * die Folgen wöchentlich und nicht am Stück.

Wann erscheint The Rookie Staffel 5 Folge 3 bei WOW?

Die bisherigen Veröffentlichungsdaten von The Rookie Staffel 5 bei WOW auf einen Blick:

The Rookie, Staffel 5 Folge 1: Mittwoch, 05. Juli 2023

The Rookie, Staffel 5 Folge 2: Mittwoch, 12. Juli 2023

The Rookie, Staffel 5 Folge 3: Mittwoch, 19. Juli 2023

Jeden Mittwoch erscheint eine neue Folge der 5. Staffel The Rookie und eine neue Folge der 1. Staffel des Spin-offs The Rookie: Feds. Ab Folge 4 müsst ihr die beiden Serien abwechselnd schauen, damit die vier Crossover der beiden The Rookie-Serien Sinn ergeben.

Wie viele Folgen hat The Rookie Staffel 5?

Die 5. Staffel The Rookie kommt wie Staffel 4 auf stolze 22 Episoden. Behält WOW den Veröffentlichungs-Rhythmus bei, ist das Staffelfinale am 29. November 2023 zu sehen.

Um Nachschub müsst ihr euch keine Sorgen machen. The Rookie Staffel 6 ist bereits in Planung und soll 2024 an den Start gehen. Ob das Spin-off ebenfalls verlängert wird, ist unbekannt.

