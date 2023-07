The Rookie Staffel 5 ist ab heute im Stream – aber ihr müsst die Episoden in einer ganz bestimmten Reihenfolge schauen

Gerade kam die 4. Staffel The Rookie zu Netflix. Schon gibt es bei WOW Staffel 5 und zeitgleich die 1. Staffel des Spin-offs The Rookie: Feds zu sehen. Wir haben die Anleitung für die einzig richtige Reihenfolge der Episoden.

The Rookie Staffel 6 ist bereits in Arbeit. In Deutschland konntet ihr bisher Staffel 1 bis 4 bei Netflix, Amazon Prime Video* , Disney+ * und WOW * streamen. Aber nur bei WOW gibt es seit dem 5. Juli 2023 die 5. Staffel in Deutschland.

Glücklicherweise bringt der Streaming-Dienst die 5. Staffel The Rookie gleichzeitig mit dem Spin-off The Rookie: Feds. Sonst würden die neuen Folgen nämlich gar keinen Sinn ergeben.



Die einzig richtige Reihenfolge für The Rookie Staffel 5 und das Spin-off bei WOW

In The Rookie geht es um den spät berufenen Polizisten John Nolan (Nathan Fillion). Im Spin-off The Rookie: Feds folgen wir der ebenfalls spät berufenen FBI-Agentin Simone Clarke (Niecy Nash), die am Ende der 4. Staffel The Rookie eingeführt wird.

Die beiden Serien-Geschwister sind also eng miteinander verbandelt und schicken immer wieder Hauptdarsteller:innen hin und her. Daher müsst ihr beim Schauen eine ganz bestimmte Reihenfolge einhalten, damit die insgesamt vier Crossover Sinn ergeben.

Das ist die richtige Reihenfolge: Ihr müsst immer abwechselnd eine Folge The Rookie und eine Folge The Rookie: Feds schauen – beginnend mit der Mutterserie The Rookie.

Alle vier Crossover und ihre Episoden:

The Rookie Staffel 5 Folge 4 & The Rookie: Feds Staffel 1 Folge 4



The Rookie Staffel 5 Folge 10 & The Rookie: Feds Staffel 1 Folge 10

The Rookie Staffel 5 Folge 17 & The Rookie: Feds Staffel 1 Folge 17

The Rookie Staffel 5 Folge 21 & The Rookie: Feds Staffel 1 Folge 21

Mit dieser Anleitung beugt ihr Verwirrung vor und könnt die doppelte Ladung The Rookie bei WOW genießen.

