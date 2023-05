The Rookie bei Netflix basiert auf einer wahren Geschichte – das reale Vorbild für Nathan Fillions Cop war sogar schon in der Serie zu sehen

The Rookie ist derzeit eine der erfolgreichsten Cop-Serien. Die wahren Hintergründe machen die Geschichte des Polizeianfängers in der Midlife Crisis noch interessanter. Den Rookie gibt es wirklich.

Die Cop-Serie The Rookie mit Nathan Fillion hält sich seit Wochen erfolgreich in der Netflix-Top 10. Was hierzulande viele nicht wissen: Die Hauptrolle des spätberufenen Polizisten basiert auf einer realen Person – die in Staffel 1 selbst mitgespielt hat und im echten Los Angeles Verbrecher jagt.

The Rookie bei Netflix und Disney+: Der echte Rookie heißt Bill Norcross und wurde mit 44 Jahren Polizist

In The Rookie muss sich Nathan Fillion (Castle) als Polizei-Anfänger John Nolan in seinen 40ern gegen die viel jüngeren Kolleg:innen behaupten. Um nicht noch mehr Zeit zu verlieren, gibt er sein Unternehmen auf und zieht nach Los Angeles, um seinen Traum zu verwirklich. In Wahrheit ist das die Geschichte des realen LAPD-Officer William Norcross.

Mit 44 Jahren verließ Norcross sein Familienunternehmen in Doylestown, Pennsylvania und zog in das über 4000 Kilometer entfernte L.A. Im Gegensatz zur Serienfigur hat der reale Rookie allerdings keinen Sohn, den er dafür zurückließ. Und aus der Familien-Druckerei machte die Serie eine Baufirma.

Norcross gibt auch den Grund preis, warum er seine Traum-Karriere erst so spät verfolgte. Als er noch im College war, starb seine Mutter. Da sie sehr wichtig für das Familienunternehmen war, wollte er dort aushelfen.

ABC/Netflix Der echte Rookie William Norcross

"Ehe ich mich versah, waren 20 Jahre vergangen", resümiert er. L.A. hätte ihn schon immer gereizt und das Los Angeles Police Department (LAPD) hat keine Altersobergrenze. Dann setzte plötzlich die Midlife Crisis ein und der Rest ist (Serien-)Geschichte.



Wie wurde aus Norcross' Leben die Serie The Rookie? Die New York Post schreibt in ihrem Porträt über den leidenschaftlichen Cop, dass er die alltäglichen Berufs-Anekdoten beim monatlichen Lunch mit seinem alten Freund Jon Steinberg teilte. Der begann die Geschichten zu kuratieren, erzählt Norcross:

[Jon Steinberg] hatte Erfahrung im Entertainment-Business und dachte, das wäre eine einzigartige Prämisse für eine Cop-Serie.

Sein Kumpel hätte mit "ein paar Leuten geredet" und so sei das Ganze entstanden. Norcross und Steinberg sind an The Rookie übrigens als Produzenten beteiligt.

In Staffel 1 von The Rookie ist William Norcross in Uniform selbst zu sehen

In der 19. Folge der 1. Staffel spielt William Norcross sich selbst als Polizisten im Dienst. Die Episode heißt Die Checkliste. Darin müssen die Rookies bestimmte Fälle lösen, um sich für die Abschlussprüfung zu qualifizieren.

ABC/Netflix Der echte Rookie William Norcross in The Rookie (der zweite von rechts)

Auch unabhängig von seinem Gastauftritt schaut der Cop und Produzent regelmäßig bei den Drehs vorbei:

An freien Tagen schaue ich gern am Set vorbei und quatsche mit Nathan, den anderen Schauspieler:innen und besuche den Writer's Room.

Für die Serien-Verantwortlichen sei er immer erreichbar. Privat spreche er nicht allzu viel über die Serie, da er seinen Beruf in Ruhe ausüben möchte.

Bei Netflix könnt ihr Staffel 1 bis 3 des unterhaltsamen Polizei-Krimis streamen. Disney+ hat bereits 4 Staffeln The Rookie in der Flatrate *. Für Nachschub ist gesorgt: Staffel 5 lief schon zur Gänze bei ABC und eine 6. Staffel ist in Planung.

