The Rookie-Star dankt dem Macher für eine ganz bestimmte Sache: "So froh in dieser Serie zu sein"

Hinter den Kulissen der beliebten Krimi-Serie ist mindestens so viel los wie vor der Kamera. Dabei gehen die The Rookie-Macher:innen bei einem ganz bestimmten Thema anders vor als viele vergleichbare Serien.

Wie bei allen Serien kommt es vor, dass die ein oder andere private Entscheidung der Schauspieler:innen auch das Geschehen vor der Kamera beeinflusst. The Rookie zeigt sich hier besonders flexibel – und eine der Schauspielerinnen ist dafür sehr dankbar.

Bei The Rookie ist nicht nur vor der Kamera viel los

Erst kürzlich verwies die Seite Mamamia auf den ungewöhnlichen Umgang von The Rookie hinsichtlich eines speziellen Themas.

In der Krimi-Serie verfolgen wir das turbulente Alltagsleben der Polizist:innen der Wiltshire Police Station in L.A. Dies wird gelegentlich von dem echten Privatleben der Schauspielerinnen und Schauspieler eingeholt – und verändert.

Im Jahr 2020 wurde hinter den Kulissen bekannt, dass die Schauspielerin Alyssa Diaz ihr erstes Kind erwartete. Im Jahr 2022 informierte ihre Schauspielkollegin Mekia Cox den Showrunner Alexi Hawley ebenfalls über ihre Schwangerschaft.

Häufig werden schwangere Schauspielerinnen nur noch in Nahaufnahme oder aber verborgen hinter überdimensionalen Gegenständen gefilmt, um zu kaschieren, dass sie ein Kind erwarten. Denn nicht immer sehen die Drehbuchautor:innen eine Option, eine Schwangerschaft bei ihren Figuren einzubauen.

Mekia Cox ist dankbar für den Umgang von The Rookie mit dem Thema Schwangerschaft

Nicht so bei The Rookie – denn Alexi Hawley marschierte mit diesen Neuigkeiten jeweils in den Writer's Room und entwarf neue Storylines.

So müssen sowohl Detective Angela Lopez (Alyssa Diaz) als auch Detective Nyla Harper (Mekia Cox) sich vor der Kamera der Herausforderung stellen, ihr Leben als Polizistin auf den Straßen L.A.'s und als Mutter zu balancieren.

Schauspielerin Mekia Cox zeigte sich für diese Entscheidung der The Rookie-Macher:innen sehr dankbar:

Ich liebe Alexi Hawley und den Rest des Autorenteams sehr dafür, dass sie meine Schwangerschaft mit eingebunden haben. Ich bin glücklich, in einer Serie zu sein, in der Schwangerschaft geschätzt und gefeiert wird.

Allerdings schafft es nicht jede reale Schwangerschaft der Darstellerinnen ins The Rookie-Serien-Universum. Denn auch die Schauspielerin Jenna Dewan kündigte in diesem Jahr an, ihr drittes Kind zu bekommen. Wie Alexi Hawley in einem Interview mit TV Line zugab, wird ihre Schwangerschaft vor der Kamera nicht sichtbar werden:

Das ist das erste Mal, dass ich einen 'Ich bin schwanger'-Anruf von einer Schauspielerin bekam und nicht in den Writer's Room ging und meinte 'Okay, das werden wir dieses Jahr machen …', weil wir schon eine Geschichte hatten, die wir sehr mochten und in der es um genau diese Gespräche ging. Also ja, wir verstecken es.

Trotzdem The Rookie wohl von sich behaupten, eine Serie zu sein, die mit den Schwangerschaften ihres Casts deutlich offener umgeht als zahlreiche andere Fernsehproduktionen.