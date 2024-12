The Rookie-Star Nathan Fillion versteckt sich im Superman-Trailer und ihr habt ihn garantiert übersehen

Der erste Teaser-Trailer zu Superman hält DC-Fans seit Tagen in Atem. Darin versteckt sich auch The Rookie-Star Nathan Fillion – und ist kaum wiederzuerkennen.

Nach dem Ende des DCEU und dem Abschied von Henry Cavill als Man of Steel, schlüpft David Corenswet ab sofort für Guardians of the Galaxy-Regisseur James Gunn in das ikonische blau-rote Kostüm. Am Donnerstag wurde uns endlich der erste Teaser-Trailer zu Superman präsentiert, der den Helden und seine Mitstreiter:innen sowie Gegner:innen zeigt. Darunter befindet sich auch The Rookie-Star Nathan Fillion – mit einer unerwarteten Haarpracht.

The Rookie-Star Nathan Fillion kehrt in Superman zu einer bekannten Rolle zurück

Wie bereits vor Monaten bekannt wurde, schlüpft Nathan Fillion in Superman in die Rolle von Guy Gardner, einer der vielen Held:innen, die als Green Lanterns im DC-Universum auftreten. Das ist für Fillion keine unbekannte Rolle, lieh er den Green Lanterns bereits in zahlreichen DC-Animationsfilmen seine Stimme – damals jedoch vor allem der Figur Hal Jordan. Nun tritt er auch auf der großen Kinoleinwand als Green Lantern in Erscheinung und ist dabei kaum wiederzuerkennen.

Der Superman-Trailer zeigt uns Fillion nur einen kurzen Augenblick, der sich jedoch wegen der besonderen Frisur des The Rookie-Stars tief ins Gedächtnis einbrennt. So trägt der Schauspieler hier einen blonden Topfschnitt, während er grüne Strahlen aus seiner Faust abfeuert. Den denkwürdigen Moment findet ihr im Trailer etwa ab Minute 1:43.

Gegenüber Collider verriet Fillion im April dieses Jahres, dass er besonders viel Spaß daran hatte, Guy Gardner zu spielen:

Guy Gardner ist zu 90 Prozent voller Macken und ihm ist es egal. Das ist eine seiner Macken. Ich finde, es liegt eine große Freiheit darin, das zu spielen. Für einen Typen, der es mag, Macken und Leute mit Macken zu spielen, ist Guy Gardner eine Goldmiene.

Wann kommt Superman mit The Rookie-Star Nathan Fillion ins Kino?

Ob seine Frisur auch eine dieser Macken ist? Das erfahren wir spätestens am 10. Juli 2025, wenn Superman in den deutschen Kinos einfliegt. Bis dahin könnt ihr euch Fillion in den ersten sechs Staffeln seines Serien-Hits The Rookie anschauen, die mittlerweile alle bei Disney+ im Abo verfügbar sind. Ansonsten haben wir hier ein paar weitere Streaming-Tipps für euch:

Podcast: Die 10 besten Streaming-Filme 2024 bei Netflix, Disney+ und Co.

Im Jahresrückblick auf das Jahr bei Netflix, Disney+, Apple TV+ und Co. diskutieren wir, welche Streaming-Filme 2024 ein Muss sind und geben euch 10 Empfehlungen mit.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Auswahl der besten Streaming-Filme des Jahres reicht dabei von Action-Überraschungen und mitreißenden Abenteuerfilmen bis zu intensiven Dramen. Aber auch Komödien und Dokus sind dabei.