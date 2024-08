The Rookie-Stars widersprechen einander: Deshalb wurde die zweite The Rookie-Serie wirklich eingestellt

The Rookie: Feds sollte an die Erfolge des Krimi-Hits The Rookie mit Nathan Fillion anknüpfen. Hier erfahrt ihr, warum bereits nach einer Staffel Schluss war.

Bereits seit sechs Staffeln erfreut sich die US-Serie The Rookie großer Beliebtheit – und das nicht zuletzt aufgrund des charismatischen Polizei-Neulings John Nolan, gespielt von Nathan Fillion. Genau dieser schafft es mit seinen beruflichen, aber auch privaten Abenteuern immer wieder, Millionen von Zuschauende vor die Bildschirme zu locken und sie regelrecht auf Nachschub warten zu lassen.

Aktuell wird beispielsweise fleißig diskutiert, wann es die 5. und 6. Staffel endlich zu Netflix schaffen. Immerhin sind diese aktuell nur bei WOW (sowie die 5. Staffel bei Disney+) verfügbar. The Rookie hat einen regelrechten Hype ausgelöst und konnte auch bei der Moviepilot-Community stolze 7,2 von 10 Punkten erzielen.

Das Ende war laut The Rookie-Schöpfer Alexi Hawley wirtschaftlicher Natur

Die Erfolgsaussichten für ein mögliches Spin-off der Dramedy-Serie standen deshalb recht gut, weshalb dieses mit The Rookie: Feds 2022 tatsächlich realisiert wurde. Die amerikanische Schauspielerin Niecy Nash verkörperte darin die ältere FBI-Anfängerin Simone Clark und bildete somit das Pendant zu John Nolan. Allerdings ohne, an seine Beliebtheit anzuknüpfen, denn der Serienableger endete bereits nach nur einer Staffel.

ABC The Rookie: Feds startete 2022

Alexi Hawley, der die Idee für The Rookie: Feds hatte, erklärte nach einigen Spekulationen über das frühzeitige Ende der Serie, dass es sich hierbei nicht um eine kreative, sondern eine geschäftliche Entscheidung gehandelt hätte. Im Interview mit Deadline sagte er im Februar: "Vieles hatte mit den Kräften zu tun, die zum Streik führten ... die Konsolidierung der Branche, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Streaming-Kriege auf verschiedene Unternehmen."

Mit den Streiks dürfte er sich auf jene Arbeitskämpfe in Hollywood beziehen, die zwischen Mai und November 2023 stattgefunden haben und für bessere Bedingungen in der Unterhaltungsbranche sorgen sollten.

The Rookie: Feds floppte hinsichtlich der Einschaltquoten

Allerdings dürften vor allem auch die bescheidenen Einschaltquoten ein Grund für die Absetzung von The Rookie: Feds gewesen sein. Schließlich erreichte die Serie durchschnittlich "nur" 4,3 Millionen Zuschauende und ein Demo-Rating von 0,5. Im Vergleich dazu hatte The Rookie in der sechsten Staffel fast 6 Millionen Zuschauer:innen und war eine der meistgesehenen Serien auf ABC.

Verzichten müssen die Fans von The Rookie: Feds aber dennoch nicht gänzlich auf ihre Serien-Lieblinge, denn diese tauchen vereinzelt in der 6. Staffel von The Rookie auf und werden auch für weitere Staffeln des Originals nicht ausgeschlossen.

Die Stars aus der Hauptserie widersprechen sich hinsichtlich des Serien-Endes

Traurig stimmt das frühe Ende von The Rookie: Feds aber dennoch viele Zuschauende – und auch die Schauspielenden aus dem Original (The Rookie) zeigen sich enttäuscht. So sagte Nathan Fillion beispielsweise gegenüber The Hollywood Reporter :

Es lag nicht an irgendetwas, das The Rookie: Feds getan hat, sondern an den Umständen des Streiks, und es war ernüchternd zu wissen, dass es jeden von uns hätte treffen können.

Damit schließt er sich Alexi Hawleys Thesen an. Sein Serien-Kollege Eric Winter, der den Polizisten Tim Bradford spielt, meinte dahingegen gegenüber RadioTimes jedoch:

Feds hatte seinen eigenen Flow, der sich ein wenig von der Originalserie unterschied. […] Ein mögliches, neues Spin-off würde sich entsprechend „mehr an der Kadenz und dem Flow in unserer Serie orientieren.

Er scheint die Ursache für das Serien-Aus also auch in der kreativen Umsetzung zu sehen.