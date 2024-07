Wann kommen The Rookie Staffel 5 und 6 endlich zu Netflix? Der Streamer ist spät dran

Der Streaming-Dienst Netflix bietet seinen Abonnent:innen aktuell lediglich die ersten 4 Staffeln der US-Serie The Rookie an. Wann ziehen Staffel 5 und Staffel 6 endlich nach?

Bereits seit 2018 begeistert Nathan Fillion als John Nolan Millionen Fans der US-Serie The Rookie. Schließlich bringt er eine ordentliche Portion Humor mit – und sorgt mit seinen Höhen und Tiefen, die ihm als Neuling bei der Polizei von Los Angeles widerfahren, für einen abwechslungsreichen Plot. So schafft es The Rookie bei Moviepilot auf stolze 7,2 von 10 Punkten.

Mittlerweile gibt es 6 Staffeln, wobei in Deutschland wohl die meisten Fans beim größten Streaming-Dienst Netflix gucken. Dort sind lediglich 4 Staffeln in Katalog – und das bereits seit über einem Jahr. Viele fragen sich deshalb, wann The Rookie 5 (und 6) endlich zu Netflix kommen?

Wann kommt The Rookie Staffel 5 und Staffel 6 endlich zu Netflix?

Die bittere Antwort für viele Fans lautet, dass es aktuell noch keinen offiziellen Starttermin für Staffel 5 und 6 bei Netflix gibt. Allerdings gehen wir davon aus, dass zumindest die 5. Staffel noch im Sommer 2024 auf Netflix verfügbar sein wird.

Letztes Jahr kam die 4. Staffel bereits im Juli zu Netflix. Dieses Jahr ist der Streamer also spät dran, denn im Juli wird Staffel 5 jetzt wohl nicht mehr kommen. Netflix hat die Serien-Veröffentlichungen bis zum 31. Juli schon vor geraumer Zeit geteilt.

Gemäß dieser Rechnung dürfte die 6. Staffel erst im Sommer 2025 auf Netflix erscheinen. Fans müssen sich also noch eine Weile gedulden, oder in der Zwischenzeit auf einen anderen Streaming-Dienst übersteigen.

Wo kann ich The Rookie Staffel 5 und 6 noch streamen?

Staffel 5 gibt es mittlerweile bei einer ganzen Reihe an anderen Streaming-Diensten, während Netflix-Nutzer:innen noch warten. Staffel 5 von The Rookie ist in Deutschland in der ZDF-Mediathek, bei WOW * und bei Disney+ * im Abo verfügbar.

ABC The Rookie

Die aktuellste Staffel 6 startete am 21. Februar 2024 exklusiv beim Streaming-Dienst WOW in der englischen Original-Sprachausgabe und ist seit dem 1. Mai auch in der deutschen Synchronisation bei WOW verfügbar. Zum ersten Mal lieferte WOW die neuen Folgen schon einen Tag nach US-Ausstrahlung. Die 7. Staffel The Rookie ist übrigens bereits in Planung und soll zur großen Stärke der Serie zurückkehren.

So geht's in Staffel 5 von The Rookie weiter

Doch wovon handeln die beiden aktuellsten Staffeln eigentlich? In Staffel 5 ist John Nolan selbst kein Rookie mehr und nimmt die Rolle eines Ausbilders ein. Seine Einheit erhält mit Celina einen selbstbewussten Neuzugang, deren unkonventionelle Methoden die Gruppe auf die Probe stellen. Zudem trifft Nolan in der ersten Folge auf seine alte Widersacherin, die Serienkillerin Rosalind, welche noch einiges mit ihm vorhat.

In Staffel 6 steht Nolan dahingegen vor der großen Frage, ob er seine Verlobte, die Feuerwehrfrau Bailey, heiraten wird. Während er sich mit dieser Entscheidung beschäftigt, sieht er sich einer neuen Bedrohung gegenüber: Ein mysteriöser Bösewicht und seine maskierten Söldner:innen setzen Los Angeles zu und haben es auf Nolans LAPD-Einheit abgesehen.



