The Social Network 2 kommt: Der überragende Facebook-Film wird mit brisanter Story fortgesetzt

Seit Jahren teast Drehbuchautor Aaron Sorkin eine Fortsetzung zu The Social Network. Jetzt hat Teil 2 des gefeierten Facebook-Films offiziell grünes Licht erhalten.

Als wir uns in der Moviepilot-Redaktion zusammengesetzt haben, um die besten Filme der 2010er Jahre zusammenzustellen, offenbarte sich überraschend schnell ein Film für die Spitzenposition der Liste: The Social Network. Hinter dem Facebook-Film mit Jesse Eisenberg und Andrew Garfield in den Hauptrollen versteckt sich eine brillante Analyse des Zeitgeists, die bis heute nichts von seinem Scharfsinn verloren hat.

Dass wir eines Tages Teil 2 der Geschichte sehen werden – damit dürften jedoch die wenigsten gerechnet haben. Drehbuchautor Aaron Sorkin hat in den vergangenen Jahren trotzdem durchblicken lassen, dass er durchaus daran interessiert ist, zu der damals von David Fincher inszenierten Geschichte über die Entstehung des einflussreichsten sozialen Netzwerks zurückzukehren. Genau das soll nun passieren.

The Social Network 2 von Aaron Sorkin in Entwicklung

Wie das Branchenmagazin Deadline von Insider-Quellen bei Sony Pictures erfahren hat, befindet sich The Social Network Part II in Entwicklung. Es handelt sich allerdings weniger um eine direkte Fortsetzung als um ein loses Nachfolgeprojekt, das sich mit Dokumenten beschäftigt, die 2021 geleakt und vom Wall Street Journal in der Artikelreihe The Facebook Files aufbereitet und ausgiebig durchleuchtet wurden.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Social Network schauen:

The Social Network - Trailer (Deutsch)

Die Facebook Files enthüllten interne Prozesse mit schädlichen Auswirkungen auf die Gesellschaft – und die Tatsache, dass sich das Unternehmen Facebook (heute Meta) dieses Umstands bewusst war, aber Profit über die Beseitigung der Probleme priorisierte. Das klingt, als hätte Sorkin einen Weg gefunden, die Geschichte mit brisanten Bezügen zu unserer aktuellen Gegenwart in filmischer Form weiterzuerzählen.



Im April 2024 erzählte Sorkin im Podcast The Town:

Facebook hat unter anderem seinen Algorithmus optimiert, um möglichst spaltendes Material zu fördern. Denn das ist es, was das Engagement steigert. Das ist es, was dich zu dem führt, was sie auf den Fluren von Facebook das 'endlose Scrollen" nennen ... Bei Facebook soll es eine ständige Spannung zwischen Wachstum und Integrität geben. Gibt es nicht. Es gibt einfach Wachstum.

Ausgehend von ersten Informationen könnten sich The Social Network Part II mit dem Einfluss von Facebook auf seine jüngeren User sowie Gewalt in Amerika und dem Rest der Welt beschäftigen. Zudem soll es um die US-Wahl 2020 sowie den Sturm aufs Kapitol am 6. Januar 2021 gehen. Offiziell bestätigt ist die Geschichte sowie die darin auftretenden Figuren zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht.

Laut Deadline ist Aaron Sorkin bei The Social Network Part II nicht nur für das Drehbuch verantwortlich, sondern übernimmt auch die Regie übernehmen. Ob darüber hinaus ein Beteiligter des Originals zurückkehrt, ist unklar. David Fincher dreht als Nächstes The Adventures of Cliff Booth mit Brad Pitt für Netflix. Jesse Eisenberg und Andrew Garfield haben sich bislang nicht zu The Social Network Part II geäußert.

Wann startet The Social Network 2 im Kino?

Bis es einen Kinostart gibt, dürfte noch einige Zeit ins Land ziehen. Wie bereits geschrieben: Bislang befindet sich das Projekt durch in Entwicklung. Sony muss zuerst grünes Licht geben und ein Budget festsetzen. Dann kann das Projekt in die Vorproduktion gehen, ehe die Dreharbeiten und die Postproduktion folgen. Wenn alles zügig geht, könnte The Social Network Part II irgendwann 2027 ins Kino kommen.