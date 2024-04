Der beste Film des letzten Jahrzehnts wird fortgesetzt – und die Idee wird euch definitiv überraschen

The Social Network-Autor Aaron Sorkin arbeitet an einem Drehbuch über die Kapitol-Stürmung 2021. Er beschreibt es als Quasi-Fortsetzung zum besten Film der 2010er Jahre.

Mit The Social Network haben Regisseur David Fincher und Drehbuchautor Aaron Sorkin ein Meisterwerk über die Entstehung von Facebook geschaffen. In unserer Moviepilot-Liste der 100 besten Filme der letzten 10 Jahre hat es der Film sogar auf Platz 1 geschafft.

Jetzt gibt es spannende Neuigkeiten rund um das Werk, denn Sorkin hat eine Art Quasi-Fortsetzung zu The Social Network angekündigt. Darin geht es um ein drastisches reales Ereignis aus den vergangenen Jahren.

Kommt The Social Network 2? Aaron Sorkin arbeitet an Facebook-Film über Kapitol-Stürmung

Wie der Hollywood Reporter berichtet, hat der Drehbuchautor jetzt über seinen Plan für einen neuen Film gesprochen, der die Ereignisse vom 6. Januar 2021 aufgreift. Damals wurde der US-Kongress von Donald Trump-Anhänger:innen gestürmt, nachdem der bereits abgewählte, aber noch amtierende Präsident dazu aufgerufen hatte. Das Ereignis wurde vom FBI als inländischer Terrorismus eingestuft.

Als Gast im The Town-Podcast sprach Sorkin darüber, dass sein neues Drehbuch ein Quasi-Sequel zu The Social Network wird, da er Facebook die Hauptschuld an den Entwicklungen gibt:

Facebook hat unter anderem seinen Algorithmus optimiert, um möglichst spaltendes Material zu fördern. Denn das ist es, was das Engagement steigert. Das ist es, was dich zu dem führt, was sie auf den Fluren von Facebook das 'endlose Scrollen" nennen ... Bei Facebook soll es eine ständige Spannung zwischen Wachstum und Integrität geben. Gibt es nicht. Es gibt einfach Wachstum.

Sorkin hat schon mal an einem Drehbuch über die Ereignisse vom 6. Januar 2021 gearbeitet, das im Sand verlief. Seine aktuelle Perspektive, die Facebook und die Polarisierung auf sozialen Netzwerken in den Fokus rückt, könnte dem Projekt jetzt den entscheidenden Schritt nach vorne verpassen.

Wann kommt die Quasi-Fortsetzung von The Social Network ins Kino?

Eine Veröffentlichung des neuen Aaron Sorkin-Projekts dürfte noch lange auf sich warten lassen. Zurzeit befindet sich das Drehbuch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium. Ein Studio für den Vertrieb ist noch nicht gefunden und es ist nicht mal garantiert, dass am Ende ein Film entstehen soll. Vielleicht arbeitet Sorkin den Stoff auch zu einer Serie aus. Daher rechnen wir nicht mit einem eventuellen Kinostart vor 2026.