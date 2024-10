The Walking Dead brachte den allerersten Zombie 7 Jahre später zurück und die meisten Fans haben es gar nicht bemerkt

Die allererste Folge von The Walking Dead hatte vor 14 Jahren ihre Premiere. Was wenige Fans aber wissen: Der allererste Zombie, den wir in der Serie zu Gesicht bekamen, kehrte später noch einmal zurück.

Am 31. Oktober 2010 startete beim US-Sender AMC die Horror-Serie The Walking Dead mit ihrer allerersten Folge – und der Rest ist Seriengeschichte. 14 Jahren ist es mittlerweile her, seit Rick Grimes (Andrew Lincoln) seine allererste Begegnung mit einem Untoten machte. Viele Fans wissen jedoch nicht, dass der erste Zombie viele Jahre später noch einmal zu sehen war.

Die Episode Erster Kampf (im Original: Mercy) bot nicht nur den Auftakt zur 8. Staffel, sondern war als 100. Episode auch ein Meilenstein der Zombieserie The Walking Dead. In der Jubiläumsfolge versteckten sich einige Easter-Eggs und Anspielungen auf den Beginn der Serie. In einer Szene, die eine Hommage an die Eröffnungsszene des Serienpiloten darstellt, tauchte auch der allererste Walker auf, dem Rick in Gute alte Zeit bzw. Days Gone By begegnete.

The Walking Dead überraschte in Staffel 8 mit Rückkehr der ersten Zombie-Darstellerin

Für die 100. Folge von The Walking Dead kehrte die Darstellerin des kleinen Zombiemädchens mit dem Teddybären für einen Gastauftritt zurück, wie Huffington Post berichtet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Als kleines Kind spielte Addy Miller den ersten Zombie in The Walking Dead. Die Eröffnungsszene, in der Rick Grimes einem untoten Mädchen in den Kopf schoss, setzte direkt den düsteren Grundton der postapokalyptischen Welt von The Walking Dead. Für die Jubiläumsfolge der 8. Staffel wurde die Darstellerin sieben Jahre später im Geheimen zurückgebracht.

Die damals nun 17-jährige Schauspielerin durfte in einer Szene, die ein direktes Zitat auf die Eröffnung des Piloten ist, erneut einen Beißer spielen, der von Rick getötet wird. Dabei wurde beim Dreh darauf geachtet, dass Andrew Lincoln nichts von Millers Auftauchen erfährt, damit er die Überraschung nicht vor Ausstrahlung ausplaudert. "Nein, er hatte keine Ahnung, dass ich da war und er ist jetzt wahrscheinlich ziemlich verärgert", erzählt die Darstellerin der Huffington Post.

Doch auch für Abby Miller war ihre Rückkehr zu The Walking Dead eine echte Überraschung. So erfuhr sie erst einen Tag vor Dreh ihrer Szene, dass sie noch einmal an das Set der Zombieserie zurück darf. Produzent und Maskenbild-Meister Greg Nicotero bat ihre Mutter um eine Rückkehr von Abby, die ihrer Mutter das Geheimnis jedoch schnell entlocken konnte.



Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Oktober 2017 bei Moviepilot veröffentlicht.