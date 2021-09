The Walking Dead: Hype um neue Bösewichte verpufft in einer krassen Enttäuschung

In der neuen Folge von The Walking Dead (S11E04) werden endlich große Bösewichte enthüllt, doch die Vorfreude fällt in sich zusammen. Schaut euch den Video-Recap zur Zombieserie an.

The Walking Dead Staffel 11 startete stark ins große Finale der Zombie-Serie. Sie punktete mit dem überwältigenden Auftritt einer unterschätzten TWD-Figur und schürte die Furcht vor den neuen Bösewichten, den Reapern. Die gibt es nämlich nicht mal in den Comics, sodass alle Zuschauenden auf dem gleichen Level waren.

In der 4. Folge von Staffel 11 (Titel: Rendition) gab es nun einen Blick hinter die Masken der Reaper – und der enttäuschte gewaltig. Warum das so ist, erkläre ich im Video-Recap zur neuen The Walking Dead-Folge.



Im Video-Recap zu The Walking Dead erkläre ich die krasse Enttäuschung über die Folge:

Was für eine Enttäuschung! Daryl bei den Reapers | The Walking Dead Staffel 11 Folge 4

Staffel 11, Folge 5: Wann kommt die nächste Folge von The Walking Dead zu Disney+?

Die nächste Folge der Zombieserie trägt den vielversprechenden Titel Out of the Ashes und wurde von LaToya Morgan geschrieben, die zuvor das Drehbuch für die Episode Guardians (Anführer) aus der 9. Staffel verfasste, in der Alpha zum größten Bösewicht der Serie mutierte.

The Walking Dead Folge S11E05 wird voraussichtlich nächsten Sonntag in den USA bei AMC ausgestrahlt und erscheint am Montag 9 Uhr bei Disney+ in Deutschland.

Podcast für Serien-Fans: The Walking Dead Staffel 11 – Alle Infos & Theorien zum Finale

The Walking Dead ist mit Staffel 11 auf Disney+ Star in die finale Runde gestartet. In 24 Episoden nehmen wir Abschied. In der neuen Folge des Podcasts Streamgestöber sprechen wir über die Erwartungen an die finale Season.

Wir sprechen über Erwartungen, Wünsche und auch Sorgen für Staffel 11. Was wissen wir über die Handlung? Was sind unsere Theorien? Wer steht auf unserer Todesliste? Und darf die Serie nach 177 Folgen überhaupt ohne Rick Grimes enden?



Was haltet ihr von der neuen Folge von The Walking Dead?