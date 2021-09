The Walking Dead Staffel 11: Neue Folge schockt mit 3 Toten und 3 Vermissten

The Walking Dead stellt uns die neuen Bösewichte von Staffel 11 mit einem schockierenden Gemetzel vor. Welche Figuren in Folge 3 gestorben sind, erfahrt ihr hier.

Achtung, Spoiler zu The Walking Dead: Die Flüsterer sind Geschichte, aber The Walking Dead hat schon die nächste Horror-Bedrohung gefunden. Lange waren Bösewichte der Zombieserie nicht mehr so angsteinflößend wie die Reaper - eine militärisch und absolut tödlich agierende Gruppe von Killern. Wie gefährlich die Reaper sind, verdeutlicht Staffel 11, Folge 3 auf schockierendste Weise.

In den ersten Minuten der neuen Episode Gejagt (im Original: Hunted) entfaltet sich ein wahres Massaker, bei dem nahezu alle Charaktere verwundet werden und einige sogar sterben. Ihr habt in all dem blutigen Chaos (so wie Maggie) den Überblick verloren? Hier findet ihr eine Aufstellung aller Opfer der jüngsten The Walking Dead-Folge.

Die Reaper stürmen The Walking Dead: 3 Tote und 3 Vermisste

Sie schlagen bei Nacht zu. Und wenn du sie siehst, bist du bereit tot. Am Ende der letzten Folgen wurde die Gruppe um Maggie und Negan auf dem Weg nach Meridian von den Reaper überfallen. Dabei starb bereits die ehemalige Hilltop-Wache Roy (C. Thomas Howell) durch einen Pfeilschuss ins Auge.

Maggies (Lauren Cohan) neue Gruppe – die Wardens – wurden uns erst kürzlich vorgestellt. Nach der jüngsten Folge ist diese erheblich dezimiert. In Gejagt verliert Maggie drei ihrer neuen Weggefährten.

Die Opfer in der neuen Folge The Walking Dead

© AMC The Walking Dead: Cole, Duncan und Agatha

Cole (James Devoti): Ihm wird direkt zu Beginn die Kehle durchgeschnitten. Sein erster Auftritt war in Staffel 10, Folge 17.

(James Devoti): Ihm wird direkt zu Beginn die Kehle durchgeschnitten. Sein erster Auftritt war in Staffel 10, Folge 17. Duncan (Marcus Lewis): Wird schwer verletzt und später von Maggie mit einem Messerstich in die Schläfe erlöst. Sein erster Auftritt war in Staffel 11, Folge 1.

(Marcus Lewis): Wird schwer verletzt und später von Maggie mit einem Messerstich in die Schläfe erlöst. Sein erster Auftritt war in Staffel 11, Folge 1. Agatha (Laurie Fortier): Wird von einer Gruppe Beißer zerfleischt. Ihr erster Auftritt war in Staffel 11, Folge 1.

Zu Beginn der 11. Staffel besteht die Gruppe der Wardens aus nur noch sieben Personen – inkl. Maggie und ihr Sohn Hershell. Jetzt sind es nur noch vier, wobei das Schicksal von zwei Mitgliedern ungeklärt bleibt:

Status unbekannt: 3 Charaktere werden nach dieser Folge vermisst

© AMC The Walking Dead: Elijah und Frost

Elijah (Okea Eme-Akwari): Eine Schlinge zieht sich um seinen Hals. Er wurde von den Reaper entführt.

(Okea Eme-Akwari): Eine Schlinge zieht sich um seinen Hals. Er wurde von den Reaper entführt. Frost (Glenn Stanton): War beim Angriff der Reaper dabei. Wir sehen nicht, was mit ihm passiert ist.

(Glenn Stanton): War beim Angriff der Reaper dabei. Wir sehen nicht, was mit ihm passiert ist. Daryl (Norman Reedus: Wurde von den Reaper entführt. Sein Schicksal wird Thema der nächsten Folge.

Auch auf der Seite der Reaper gibt es einige Tote zu beklagen. Zum Beispiel der schwer verwundete Nicholls (Hans Christopher), dem Gabriel kaltblütig in den Kopf sticht und zuvor ein letztes Gebet verweigert.

Versteckter Twist in Folge 2: The Walking Dead will Eugene und uns hinters Licht führen

Und das sind nicht die einzigen Opfer dieser Folge. An dieser Stelle wollen wir den mindestens fünf Pferden gedenken, die in The Walking Dead Staffel 11 schon ihr Leben (und Fleisch) gegeben haben.

Noch ein The Walking Dead-Opfer? Aldens Schicksal hängt in der Schwebe

Das größte Rätsel der Episode Gejagt gibt das Schicksal von Alden (Callan McAuliffe) auf. Der ehemalige Savior und später Hilltop-Schmied wurde von einem Reaper schwer verletzt. Mit klaffender Wunde am Bauch ist er eine Last für Maggie und Negan.

Damit ihre lebenswichtige Mission Erfolg haben kann, muss Maggie schon wieder eine schwere Entscheidung treffe. Sie müssen Alden zurücklassen.

Am Ende setzten Negan und Maggie ihren Weg nach Meridian fort, während Alden sich in einer verlassenen Kapelle einschließt. Ob er bis zu ihrer Rückkehr noch am Leben sein wird oder seinen Verletzungen zuvor erliegt? Auf diese Antwort werden wir wohl noch einige Folgen warten müssen.

