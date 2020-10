The Walking Dead: Norman Reedus verrät erste Spin-off-Idee für Daryl und Carol

The Walking Dead-Veteran Norman Reedus spricht über das Carol-Daryl-Spin-off. Dabei enthüllt er auch die ursprünglichen Pläne für die Nachfolgeserie.

Das Ende von The Walking Dead kündigt sich mit der Aussicht auf neue Spin-off-Serien an. Dazu gehört auch ein Ableger, der die Geschichte von Carol und Daryl nach dem Ende der Mutterserie weitererzählt. Wie Norman Reedus verrät, sah die ursprüngliche Idee für diese Nachfolgeserie anders aus.

Norman Reedus über alternative The Walking Dead-Pläne

In einem Interview mit Entertainment Weekly taucht der Schauspieler in den Vergangenheit ein und erzählt von der Entstehung des Carol-Daryl-Spin-offs. Die ersten Pläne wurden bereits im Jahr 2018 geschmiedet, als Norman Reedus und Melissa McBride das eisige Finale der 9. Staffel drehten.

In dieser Zeit sprach Reedus mit Showrunnerin Angela Kang über die Zukunft der Serie und pitchte ein Spin-off. Dieses sollte sich genauso wie die jetzige Version auf das Schicksal von Carol und Dary fokussieren. Einen großen Unterschied gab es trotzdem: Geplant war eine parallele Ausstrahlung zu The Walking Dead.

© AMC Daryl und Carol in The Walking Dead

In Reedus' Vorstellung hätten sich Carol und Daryl in ihre eigenen Abenteuer gestürzt und ab und zu einen Abstecher in die Mutterserie unternommen. Er und Melissa McBride waren so begeistert von der Idee, dass sie sogar Songs in verschiedenen Playlists auf Spotify gesammelt haben, um ein Stimmungsbild der Serie zu entwerfen.

The Walking Dead Staffel 9 ungeschnitten auf Blu-ray Zu Amazoni Zum Nachholen

Auch wenn dieses Spin-off nicht umgesetzt wurde, lebte die Idee weiter und verwandelte sich in den Ableger, der uns nach dem Ende von The Walking Dead erwartet. Insgesamt stehen noch 30 Episoden aus, was bedeutet, dass die Geschichte von Carol und Daryl frühestens Ende 2022 in einer eigenen Serie fortgesetzt wird.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Hättet ihr lieber die ursprüngliche Version des Spin-offs gesehen?