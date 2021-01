The Walking Dead Staffel 10: Neues Bild von Maggie enthüllt geheimnisvolle Gestalt

Ende Februar kehrt The Walking Dead mit neuen Folgen zurück. Zur Einstimmung erreicht uns heute ein neues Bild von Maggie, die mit einer unbekannten Person unterwegs ist.

Vor wenigen Tagen ist die 10. Staffel von The Walking Dead bei Netflix eingetrudelt. Abgeschlossen ist sie allerdings noch nicht. Bevor die nächste Runde startet, erwarten uns sechs Bonus-Episoden, die sich mit dem Schicksal einzelner Figuren beschäftigen. Eine dieser Figuren ist die frisch zurückgekehrte Maggie.

The Walking Dead: Neues Bild von Maggie in Staffel 10

Seit der 16. Folge der 10. Staffel gehört Lauren Cohan wieder zum Hauptcast der Serie. Ihre Rückkehr verspricht einiges an Konfliktpotential. Besonders spannend ist: Maggie kommt nicht allein. Nachdem wir den maskierten Elijah kennengelernt haben, wird sie auf dem neusten Bild von einer weiteren vermummten Figur begleitet.

Während Maggie im Zentrum des Bilds mit Pfeil und Bogen zu sehen ist, befindet sich am linken Bildrand die geheimnisvolle Gestalt. Sie ist leicht verschwommen, da sie sich im Hintergrund befindet. Deutlich zu erkennen ist aber eine Maske, die lumpenartig über dem den Kopf hängt, sowie ein Messer, das sich in der Hand der Figur befindet.

© AMC The Walking Dead

Gleich die erste der sechs Bonus-Episoden, namentlich Home Sweet Home, dreht sich um Maggie und ihre Erfahrungen in der Zombie-Apokalypse. Während sie von den Geistern der Vergangenheit verfolgt wird, muss sie in der Gegenwart gegen eine unsichtbare Gefahr ankämpfen. Dabei werden wir sicherlich auch mehr über ihre Begleiter*innen erfahren.

Hier findet ihr einen Überblick über die anderen fünf Bonus-Episoden:

Staffel 10, Folge 18 - Find Me: Daryl und Carol gelangen zu einer abgelegenen Hütte. In Rückblenden erfahren wir, wie Daryl in den sechs Jahren des großen The Walking Dead-Zeitsprungs nach Rick suchte.

Daryl und Carol gelangen zu einer abgelegenen Hütte. In Rückblenden erfahren wir, wie Daryl in den sechs Jahren des großen The Walking Dead-Zeitsprungs nach Rick suchte. Staffel 10, Folge 19 - One More: Bei einem Versorgungslauf geben sich Gabriel und Aaron die Kante. Daraufhin verschwindet Aaron und Gabriel macht die Bekanntschaft mit einem Fremden, der Bibeln als Klopapier zweckentfremdet.

Bei einem Versorgungslauf geben sich Gabriel und Aaron die Kante. Daraufhin verschwindet Aaron und Gabriel macht die Bekanntschaft mit einem Fremden, der Bibeln als Klopapier zweckentfremdet. Staffel 10, Folge 20 - Splinter: Eugene, Ezekiel, Yumiko und Princess werden von den Commonwealth-Soldaten gefangen genommen. Während Ezekiel einen Fluchtplan schmiedet erfahren wir mehr über die Vergangenheit von Princess.

Eugene, Ezekiel, Yumiko und Princess werden von den Commonwealth-Soldaten gefangen genommen. Während Ezekiel einen Fluchtplan schmiedet erfahren wir mehr über die Vergangenheit von Princess. Staffel 10, Folge 21 - Diverged: Die Wege von Carol und Daryl trennen sich. Dank der bereits angekündigten Spin-off-Serie wissen wir aber, dass die beiden früher oder später wieder zusammenfinden werden.

Die Wege von Carol und Daryl trennen sich. Dank der bereits angekündigten Spin-off-Serie wissen wir aber, dass die beiden früher oder später wieder zusammenfinden werden. Staffel 10, Folge 22 - Here's Negan: Die letzte Folge der 10. Staffel von The Walking Dead adaptiert das Prequel-Comic über Negans Vergangenheit. So lernen wir u.a. Lucille kennen, also seine Frau, nicht den Baseballschläger.

Der Trailer zu den Bonus-Episoden von The Walking Dead Staffel 10:

The Walking Dead - S10 Bonus Episodes Official Trailer (English) HD

The Walking Dead geht am 28. Februar 2021 auf AMC weiter. Es ist davon auszugehen, dass die Folgen wie gewohnt einen Tag später von Fox und Sky in Deutschland gezeigt werden.

Podcast für The Walking Dead-Fans: Wie geht es weiter?

In dieser Minifolge unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber geben wir einen kurzen Überblick über die vielen Verschiebungen der The Walking Dead-Serien:

Wann es endlich weitergeht und welche Auswirkungen die Zwangspause auf The Walking Dead, die Rick-Filme sowie die Spin-offs Fear und World Beyond hat, erklären euch Andrea und Max im Streamgestöber-Check.



Was erwartet ihr euch von den neuen The Walking Dead-Episoden?