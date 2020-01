The Walking Dead Staffel 10: Super brutale Bilder erinnern an Rick Grimes

Bald geht es weiter mit der 10. Staffel von The Walking Dead. Neue Poster mit Daryl, Alpha und Co. stimmen uns auf den Horror ein, der in den nächsten Episoden folgt.

Lange dauert es nicht mehr, bis The Walking Dead aus seiner Winterpause zurückkehrt und es mit der 10. Staffel endlich weitergeht. Die kommenden Folgen werden den Krieg gegen die Whisperer endgültig entfachen. Ein Trailer zu Staffel 10B stimmte uns bereits auf einen Kampf vor den Toren Hilltops ein und zeigte Negan mit Whisperer-Maske.

Nun legt der verantwortliche Sender AMC noch einmal nach und beschert uns 4 Promo-Poster zum bevorstehenden, garantiert blutigen Kapitel der beliebten Zombie-Serie.

The Walking Dead: Alle sind bereit für den Whisperer-Krieg

Daryl (Norman Reedus), Carol (Melissa McBride), Michonne (Danai Gurira) und Alpha (Samantha Morton) zeigen sich auf den Bildern äußerst kampflustig und scheinen bereit, bis zum Äußersten zu gehen. Michonne zieht natürlich mit ihrem Schwert in die Schlacht, während Carol und Daryl mit Schlagringen bzw. einem Messer bewaffnet sind.

Sämtliche Poster ziert das Zitat "We Are the Walking Dead", womit die Macher an eine prägende Rede von Rick Grimes (Andrew Lincoln) aus Staffel 5 erinnern, die auch in den Comics zu finden ist. In der nachfolgenden Galerie könnt ihr euch die Bilder zu Teil 2 der 10. Staffel von The Walking Dead einzeln zu Gemüte führen:

Das Midseason-Finale der 10. Staffel bescherte uns einen gewaltigen Cliffhanger, doch das bisherige Material zu den nächsten Folgen garantiert das Überleben von Daryl, Carol und einigen weiteren Figuren, die in Alphas Falle getappt sind. Fraglich ist hingegen der Verbleib von Magna, Connie und Jerry, die allesamt nicht im Trailer auftauchten. Der Hunger nach Vergeltung dürfte aber ohnehin groß sein.

The Walking Dead: Negan kann in Staffel 10 alles entscheiden

Die Whisperer jedoch sind nach wie vor nicht zu unterschätzen. Spannend in Staffel 10 bleibt zudem die Entwicklung von Negan, der sich zuletzt der Gruppe um Alpha und Beta angeschlossen hat, sie womöglich aber nur unterwandert. Im großen Krieg könnte er am Ende das Zünglein an der Waage sein.

Die 10. Staffel von The Walking Dead wird am 23. Februar 2020 bei AMC fortgesetzt. Jeweils einen Tag nach ihrer US-Premiere sind die Episoden in Deutschland auf FOX und im Anschluss bei Sky Ticket zu sehen.



