The Walking Dead - Erster Blick auf Whisperer-Negan in Staffel 10

Die 10. Staffel von The Walking Dead wird am 23. Februar 2020 fortgesetzt. Ein neuer Trailer gibt uns den ersten Blick auf den Krieg mit den Whisperern und den unheimlichen Whisperer-Negan.

In nur wenigen Wochen geht eine der besten Serien der letzten 10 Jahre in die nächste Runde. Richtig, The Walking Dead kommt am 23. Februar 2020 endlich aus der Winterpause zurück, um nach dem eher enttäuschendem Midseason-Finale den heiß erwarteten Whisperer-Krieg zu entfachen. Ein neuer Trailer zu Staffel 10B gibt uns nun den ersten Blick auf eine Schlacht um Hilltop und einen Negan mit Whisperer-Maske.

The Walking Dead - Der Whisperer-Krieg bricht aus

In der ersten Hälfte der 10. Staffel kochte den Konflikt zwischen Whisperern und den Communities hoch. Zuletzt wurde die von Alpha (Samantha Morton) gezogenen Grenzen überschritten und der der Whisperer-Krieg steht bevor. Im Trailer sehen wir bereits einen Kampf vor den Toren von Hilltop, dessen Ausgang Kenner der Comicvorlage bereits erahnen können.

Nachdem Negan (Jeffrey Dean Morgan) aus seiner Zelle in Alexandria floh, schloss er sich den Whisperern an und begann das Vertrauen von Alpha zu gewinnen. Im Trailer können wir einen kurzen Blick auf Negan erhaschen, der mittlerweile eine Walker-Maske trägt und damit wohl endgültig ein Teil der Whisperer ist. Welche Gruppe seine wahre Loyalität gilt, wird sich in den nächsten Folgen zeigen.

Darüber hinaus zeigt uns das neue Material den veränderten Look von Michonne (Danai Gurira), die sich auf eine letzte Mission begibt, ehe sie die Serie in den kommenden Episoden verlassen wird.

The Walking Dead - Wer überlebt den Höhlen-Horror?

Das Midseason-Finale der 10. Staffel hinterließ uns mit einem gewaltigen Cliffhanger. Denn zahlreiche Figuren, darunter auch Daryl und Carol, fielen in einen Minenschacht voller Zombies, nachdem Alpha ihnen eine Falle stellte. Durch mehrere Trailer zu den kommenden Folgen ist das Überleben der meisten Figuren bereits gesichert.

Doch 3 Charaktere wurde bisher in keinem Material außerhalb der Zombie-Höhlen gesichtet. Der Tod von Magna, Connie und auch Jerry ist daher wahrscheinlicher denn je. Dass Connie bald das Zeitliche segnen könnte, wurde schon länger gemutmaßt, denn während der Dreharbeiten zur 10. Staffel stand die Darstellerin Lauren Ridloff für den Marvel-Blockbuster Eternals in London vor der Kamera.

Ab dem 23. Februar 2020 strahlt AMC die zweite Hälfte der 10. Staffel von The Walking Dead aus. Jeweils einen Tag später sind die Folgen in Deutschland dann auf FOX und im Anschluss bei Sky Ticket zu sehen.



Freut ihr euch auf den Abschluss der Whisperer-Saga in The Walking Dead?