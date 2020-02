The Walking Dead - Wer stirbt und wer überlebt in Staffel 10B?

The Walking Dead Staffel 10 geht bald in die nächste Runde. Der Whisperer-Krieg wird sicher Opfer fordern, aber welche Figuren haben die höchsten und geringsten Überlebenschancen?

In weniger als 2 Wochen kehrt The Walking Dead mit Staffel 10B aus der Winterpause zurück. Auch wenn uns sicher kein Massenmord wie in Staffel 9 erwarten wird, werden sicher noch einige Figuren in den kommenden 8 Folgen ihr Leben lassen.

Bisher zählte die 10. Staffel von The Walking Dead nur zwei nennenswerte Opfer: Siddiq und Verräter Dante. Siddiqs Tod war der erste große Schock von Staffel 10 und es wird sicher nicht der letzte gewesen sein. Wir haben uns einmal die Überlebenschancen der wichtigsten Figuren angeschaut. Wird euer Liebling überleben?

Daryl und Carol in The Walking Dead - Garantiertes Überleben

Daryl (Norman Reedus) und Carol (Melissa McBride) sind die zwei letzten noch verbliebenen Charaktere, die seit Beginn der Serie dabei sind und neben Michonne die Aushängeschilder der Zombieserie. Auch wenn Carol in letzter Zeit äußerst fahrlässig handelte, wird sie selbst die Konsequenzen eher nicht zu spüren bekommen. Erst im im vergangenen Jahr unterschrieben beide Darsteller neue Franchise-Verträge für 3 Jahre.

Überlebenschance: 100%

Michonne in The Walking Dead - Der Abschied steht fest

Über Michonnes Schicksal steht wohl das größte Fragezeichen der aktuellen Staffel. Wir wissen bereits, dass Danai Gurira in den kommenden Episoden die Serie verlassen wird - ihren Abschied drehte sie bereits im Sommer 2019. Noch gibt es keine wirklichen Anhaltspunkte, ob Michonne ihr Leben lässt oder sich auf die Suche nach Rick Grimes begeben wird und damit ein Teil der angekündigten Filme sein wird.

Überlebenschance: 50%

Negan in The Walking Dead - Der beste Charakter kann nicht sterben

In Staffel 10B werden wir Negan als Teil der Whisperer sehen, der sein ganzes Talent aufbringen muss, um sich bei Anführerin Alpha (Samantha Morton) einzuschleimen und ihr Vertrauen zu gewinnen. Dabei wird er sogar selbst zum Whisperer. Negan (Jeffrey Dean Morgan) ist auf dem besten Weg vom Schurken zum Antihelden zu werden und einer der spannendsten Charaktere aktuell. Wir wären untröstlich, wenn diese Entwicklung vorzeitig beendet werden würde.

Überlebenschance: 99%

Aaron in The Walking Dead - Der neue Rick Grimes

Nachdem uns Showrunnerin Angela Kang bereits mit Jesus' Tod die Herzen brach, würden wir den Tod von Aaron (Ross Marquand) nicht verkraften. Trailer zeigen ihn bereits in der kommenden Schlacht um Hilltop an vorderster Front kämpfen. Aaron ist nicht nur Gracies Adoptivvater und eine wandelnde Comic-Rick-Hommage, sondern auch einer der zentralen Stützpfeiler der Communities. Wir glauben, dass Aaron noch lange leben wird. Es wäre eine Schande, sich einer der letzten noch lebenden LGBT-Figuren zu entledigen.

Überlebenschance: 90%

Ezekiel, Yumiko und Eugene in The Walking Dead

Ezekiel (Khary Payton), Yumiko (Eleanor Matsuura) und Eugene (Josh McDermitt) sind bereits auf einem Promobild zur 2. Hälfte der 10. Staffel zu sehen. Vermutlich begeben sich die 3 gemeinsam nach der Schlacht um Hilltop auf eine Sondermission: die Suche nach dem Commonwealth. Vor wenigen Folgen erfuhren wir von Ezekiels tödlicher Krebskrankheit. Eine Suche nach Heilung wäre ein geeigneter Katalysator, um das fortschrittliche Commonwealth aufzusuchen.

Überlebenschance: bis zum Staffelfinale garantiert

Gabriel in The Walking Dead - Die Uhr tickt

Der einstige Feigling Pater Gabriel (Seth Gilliam) ist eine tickende Zeitbombe. Der ungerechte Tod von Siddiq machte ihn zu einem brutalen Rächer und erste Bilder lassen bereits vermuten, dass er in kommenden Folgen zum Rambo-Priester mutiert - eine Entwicklung, die sein nahendes Ende bereits einläutet. Denn in der Comicvorlage stirbt Gabriel im Whisperer-Krieg einen der brutalsten Tode, den uns die Macher besser nicht vorenthalten sollten.

Überlebenschance: so gut wie tot

Rosita - Mütter haben es schwer ... in The Walking Dead zu überleben

Rositas (Christian Serratos) Liebesviereck zerbricht in seine Einzelteile: Der Vater ihres Kindes ist tot und ihr Lebenspartner wird zur unberechenbare Mordmaschine. Zudem gerät auch noch ihr Kind in Lebensgefahr, wenn die Whisperer Alexandria infiltrieren - und Mütter haben bekanntermaßen keine hohen Überlebenschancen in The Walking Dead.

Obwohl Rosita dem Schicksal ihres Comic-Pendants in Staffel 9 entfliehen konnte, scheint ihre Geschichte auf ein dramatisches Ende zuzusteuern. Und Serratos neue Netflix-Serie Selena: The Series könnte ein weiteres Indiz für Rositas baldiges Ende sein.

Überlebenschance: 30%

Judith Grimes in The Walking Dead - Überleben bis zum Schluss?

Wenn Michonne die Serie verlässt, sind RJ und Judith die letzten verbliebenen Grimes in der Serie. Wir sind fest davon überzeugt, dass die Serie The Walking Dead, die einst mit Rick Grimes begann, mit Judith Grimes enden wird. Zuletzt gab es auch erste Hinweise, dass Judith eine wichtige Rolle im weit entfernten Serienende spielen wird.

Überlebenschance: 99%

Die Whisperer in The Walking Dead : Alpha, Beta, Gamma

Bis auf Negan hat es noch kein The Walking Dead-Bösewicht geschafft, zu überleben. Und da werden auch die Whisperer keine Ausnahme bilden. Zudem ist Alphas Ableben aus den Comics so ikonisch, dass die Fans auf die Barrikaden gehen würden, wenn es nicht adaptiert werden würde. Auch wenn Alphas und Betas (Ryan Hurst) Tode geradezu garantiert sind, sind wir uns bei Gamma (Thora Birch) nicht ganz sicher. Jedoch wird ihr Verrat an den Whisperern bestimmt kein gutes Ende nehmen.

Überlebenschance: 0,5%

Lydia in The Walking Dead - Was überbleibt

Es ist sehr unwahrscheinlich, dass nicht mindestens eine Figur aus dem Whisperer-Handlungsbogen zum festen Bestandteil zukünftiger Folgen wird. Wir vermuten, dass Lydia (Cassady McClincy) als einziges Whisperer-Mitglied überleben und sich den Communities anschließen wird. Immerhin ist Lydia auch eine der wenigen Figuren, die das Ende der Comicvorlage überlebt haben.

Überlebenschance: 80%

Weitere Nebenfiguren in The Walking Dead : Jerry, Magna, Connie, Luke, Kelly

Jerry (Cooper Andrews), Magna (Nadia Hilker), Connie (Lauren Ridloff) und Kelly (Angel Theory) gehören zu den 7 Charakteren, die im Midseason-Finale von Staffel 10 in einer Höhle voller Beißer landeten. Durch Trailer und Promo-Bilder wurde bereits das Überleben von Jerry und Kelly verraten. Lediglich Magnas und Connies Schicksal bleibt äußerst ungewiss. Sollten wirklich alle Figuren die Horror-Höhle überleben, würde der bisherige Cliffhanger einen bitteren Beigeschmack erhalten.

Unsere Einschätzung: Magna stirbt und Connie wird schwer verletzt den Rest der Staffel aussetzen (da Lauren Ridloff in der Zwischenzeit den MCU-Blockbuster Eternals drehen musste)

Luke (Dan Fogler) hingegen wurde von uns zuletzt bei der Oceanside-Community gesichtet, die sicherlich auch bald ins Visier der Whisperer geraten wird. Da Luke jedoch schon seit Staffel 9 auf jeder Todesliste steht und uns immer wieder mit seinem Überleben überrascht, glauben wir, dass er auch die 10. Staffel unbeschadet überstehen könnte.

Überlebenschance: Solange Phantastische Tierwesen 3 noch nicht gedreht wird, bleibt Luke am Leben.

Welche Figuren landen auf eurer Todesliste von Staffel 10B?