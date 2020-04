The Walking Dead: Zombie-Theater ist das neue Highlight der Postapokalypse

In Folge 14 der 10. Staffel The Walking Dead lernen wir viel über den Unterhaltungswert von Zombies. Yves und Sebastian diskutieren im Podcast alle Details der neuen Episode.

Achtung, Spoiler zu The Walking Dead: In Folge 14 von The Walking Dead kommt es zu einigen Abschieden und Negan wird zum neuen Alpha. Doch das Highlight der Episode sind die Zombie-Puppenspiele der neuen Figur Princess. Wir besprechen im Podcast Moviepilot live: The Walking Dead die neuste Folge.

Jetzt reinhören: Zombie-Theater von Princess und Negan als Alpha



Im Podcast zu hören sind Yves von Moviepilot YouTube und Sebastian von FILMSTARTS YouTube .

Princess mischt The Walking Dead mit Puppenspielen auf

Am Ende der neuen Folge lernen wir endlich die Figur Princess aus den Comics auch in der Serie kennen. Mit großartigem Zombie-Theater amüsiert sie vor allem Ezekiel, der gemeinsam mit Eugene und Yumiko auf sie stößt. Wer diese neue Figur ist und was sie zu bedeuten hat, haben wir euch in unserem Artikel zu Princess zusammengefasst.

© AMC The Walking Dead: Princess

Das Puppenspiel war übrigens auch für alle Comic-Kenner eine Überraschung, da es Princess zwar in der Vorlage gibt, nicht aber ihren Zeitvertreib.

Carol lässt zu wünschen übrig und Negan steigt auf

Leider wissen die Autoren nicht, was sie mit "certified badass" Carol anfangen sollen, nachdem ihr Alpha-Plot nun zu Ende ist. Stattdessen schreiben sie ihr eine halbherzige Selbstfindung mit Alpha-Halluzination, über die Yves im Podcast kein gutes Wort verliert.

Viel spannender ist da Negans Aufstieg zum neuen Alpha der Whisperer und was das mit seiner Dynamik zu Daryl und unseren Überlebenden anstellen wird.

Diskutiert mit uns live über The Walking Dead

