The Walking Dead: Unsere Live-Streams gibt es jetzt auch als Podcast

Jede Woche diskutieren wir im Live-Stream über The Walking Dead und jetzt könnt ihr euch jeden Mittwoch um 12.00 Uhr die Folgen auch als Podcast herunterladen.

Jetzt gibt es The Walking Dead bei uns auch endlich auf die Ohren! Keine Sorge, wir werden in unserem neuen Podcast Moviepilot live: The Walking Dead nicht zwei Stunden lang schmatzen und fauchen, sondern immer die neuste Folge besprechen.

Yves von Moviepilot YouTube , Sebastian von FILMSTARTS YouTube sowie Max und Andrea aus der Moviepilot-Redaktion besprechen jede Dienstag um 16.30 Uhr bei YouTube im Live-Stream die neue Folge.

Jeden Mittwoch um 12.00 Uhr gibt es den Live-Stream jetzt auch als Podcast!

gibt es den Live-Stream jetzt auch als Podcast! Am 26.02. geht's los!

geht's los! Abonniert uns bei Spotify , Apple , Deezer, im Feed und der Podcast-App eures Vertrauens!

und der Podcast-App eures Vertrauens! Ihr wollt uns unterstützen? Dann bewertet und kommentiert Streamgestöber bei iTunes !

Der Trailer zu Moviepilot live: The Walking Dead

Damit ihr uns bereits bei eurer Podcast-App des Vertrauens finden und abonnieren könnt, haben wir einen kurzen Trailer aufgenommen:

Wo kann ich den Live-Stream zum Podcast sehen?

Unseren Live-Stream zu The Walking Dead findet ihr bei Youtube - dort, wo ihr alle unsere Videos zu The Walking Dead findet. Der Live-Stream beginnt jeden Dienstag um 16.30 Uhr. Hier könnt ihr einen Blick in den Stream zum Midseason-Finale von Staffel 10 werfen:

Wie sende ich Feedback zu Moviepilot live: The Walking Dead ?

Dein Feedback zum Podcast schickst du an podcast[at]moviepilot.de.

Das Team von Moviepilot live: The Walking Dead

Durch die Live-Sendung führt euch jede Woche unser Host Yves, während Sebastian den Live-Chat betreut. Max und Andrea grätschen mit ihren fundierten Meinungen zu Judith Grimes und Mamachonne dazwischen.

© Moviepilot/AMC Moviepilot live: The Walking Dead mit Yves, Andrea, Max und Sebastian

In Moviepilot live: The Walking Dead zu hören sind:

Andrea

bei Moviepilot unterwegs als sciencefiction

bei Twitter zu finden unter @andreawoeger

bei Instagram zu finden unter @andrea_woeger

Max



bei Moviepilot unterwegs als Wieselmax



bei Twitter zu finden unter @wieselmax

bei Instagram zu finden unter @wieselmax





Yves

produziert für euch alle Videos bei Moviepilot YouTube

Sebastian

bei Instagram zu finden unter @die_blonde_gefahr

Streamgestöber: Abonniere auch Moviepilots Streaming-Podcast!

© Moviepilot Streamgestöber-Team rund um Max, Andrea und Jenny

Während wir uns bei The Walking Dead nur auf eine Serie konzentrieren, kommen bei unserem ersten Podcast Streamgestöber alle Serien- und Filmfans auf ihre Kosten. Hier diskutieren Andrea, Jenny und ihre Kollegen die angesagtesten Netflix- und Amazon-Tipps und prüfen Hypes auf ihre Streaming-Tauglichkeit.



Wir hören uns.