The Witcher auf Netflix: Das sind die wichtigsten Orte der Serie

The Witcher spielt auf dem sogenannten Kontinent, der aus verschiedenen Königreichen besteht. Wir haben die wichtigsten Details zur Welt von The Witcher zusammengefasst.

Wie es sich für ein ordentliches Fantasy-Universum gehört, hat Andrzej Sapkowski, der Autor der Witcher-Romane, eine eigene Welt erdacht, in der die Abenteuer des Hexers Geralt von Riva stattfinden. Diese Welt besteht aus Land, das sich hauptsächlich auf der nördlichen Halbkugel eines namenlosen Planeten befindet und von einem großen Meer umgeben ist.

Die Ereignisse von The Witcher tragen sich auf dem sogenannten Kontinent zu, der unter anderem die nördlichen Königreiche und das Nilfgaardische Imperium beiheimatet. Außerdem befinden sich die Wüste Korath, das exotische Wüstenreich Serrikanien sowie das nördlich gelegene Hakland auf dem Kontinent.



Damit ihr euch in der Welt von The Witcher zurechtfindet, sobald die zugehörige Serie auf Netflix anläuft, erklären wir euch jetzt im Einzelnen, was es mit den einzelnen Reichen und Orten des Kontinents auf sich hat.



Die nördliche Hemisphäre des Kontinents von The Witcher - Die nördlichen Königreiche



The Witcher spielt praktisch ausschließlich auf dem Kontinent. Die nördlichen Königreiche stellen einen wesentlichen Teil davon dar und bestehen aus einer Reihe verschiedener Menschenstaaten. Zu den wichtigsten Staaten und Regionen der nördlichen Königreiche gehören:



Redanien: Ein wohlhabendes Reich im Nordwesten der nördlichen Königreiche, in dem die großen Städte Dreiberg, Novigrad und Oxenfurt liegen. Geralts Freund Rittersporn verdingt sich unter anderem als Professor an der Universität von Oxenfurt.

Temerien : Ein vom Krieg mit Nilfgaard gebeuteltes, aber mächtiges Land im Westen der nördlichen Königreiche, das von Ungeheuern und Banditen bevölkern ist und das deshalb häufig auf die Dienste von Hexern angewiesen ist. Zu Temeriens Provinzen gehört das Herzogtum Ellander, in deren Tempelschule von Melitele Ciri ihre Ausbildung als Zauberin erhält.

Aedirn : Es liegt am Rand der Blauen Berge im mittleren Osten der nördlichen Königreiche und beheimatet die Stadt Vengerberg, aus der die Zauberin Yennefer stammt.

Kaedwen : Es gehört zu den größten Reichen der nördlichen Königreiche und liegt im Nordosten. Dieses Reich ist für sein kaltes und raues Klima bekannt. Die Hexerfestung Kaer Morhen liegt in Kaedwen.

Cintra : Es liegt im Südwesten der nördlichen Königreiche und bestand ursprünglich als unabhängiges Königreich. Infolge des Krieges mit Nilfgaard verlor es aber seine Unabhängigkeit und fällt mittlerweile unter die faktische Regentschaft des Königs von Nilfgaard. Ciri stammt aus Cintra.

Rivien und Lyrien: Es befindet sich ebenfalls in dem von Nilfgaard eroberten nördlichen Königreichen im Osten. Die Hauptstadt von Rivien heißt Riva, aus der Geralt zu stammen behauptet.



Die Bewohner der nördlichen Königreiche heißen in der Sprache der Nilfgaarder "Nordlinge" und bestehen neben Menschen auch aus Zwergen, Gnomen, Halblingen, Dryaden und Elfen. Diese Nicht-Menschen gelten in den nördlichen Königreichen als Anderlinge und gegenüber Menschen als minderwertig. Einige Staaten tolerieren die Verfolgung und Entrechtung der Anderlinge.



Die nördliche Hemisphäre des Kontinents von The Witcher - Nilfgaard



Nilfgaard gilt als mächtigstes Reich der Welt von The Witcher und liegt auf dem südlichen Kontinent. Das Große Meer befindet sich westlich von Nilfgard, die Berge von Tir Tochair und die Wüste von Korath begrenzen Nilfgard im Osten.



Als echte Nilfgaarder zählen nur die Bewohner des ursprünglichen Nilfgaards nahe des Flusses Alba. Die ersten Siedler dieses Reiches vermischten sich mit Elfen, die im Tal des Flusses lebten. Deshalb fließt in den Adern der echten Nilfgaarder elfisches Blut, außerdem adaptierten sie die elfische Sprache.



Der Herrscher von Nilfgaard gilt als erbarmungsloser Tyrann, der keine Opposition duldet. Nilfgaard selbst strebt nach ständiger Vergrößerung des eigenen Reiches und greift deshalb von sich aus mehrfach angrenzende Provinzen an. Das Imperium befindet sich mehrfach in kriegerischem Konflikt mit den Nordlingen, wobei der zweite nördliche Krieg während der Ereignisse von The Witcher stattfindet.



Weitere Gebiete des Kontinents von The Witcher - Die Wüste Korath, Serrikanien und das Hakland

Der Kontinent setzt sich neben Nilfgaard und den nördlichen Königreichen aus drei weiteren Gebieten zusammen, nämlich der Wüste Korath, dem Wüstenreich Serrikanien und dem Hakland.

Die Wüste Korath liegt südöstlich der nördlichen Königreiche jenseits des Gebirges von Tir-Trochair zwischen Nilfgaard und dem Hakland. Das Klima der Wüste gilt als so unwirtlich, dass die Bewohner des Kontinents es für unvorstellbar halten, dass jemand dort überleben könne. Ciri gelangt einmal durch ein instabiles Portal in die Wüste, übersteht diesen Ausflug aber lebend.

Serrikanien liegt im Südosten des Kontinents. Nur selten verschlägt es Nordländer dorthin, weshalb es kaum Austausch zwischen beiden Regionen gibt. Serrikanien verfügt über ein trockenes und heißes Klima und beiheimatet exotische Monster und giftige Basilisken. Die Serrikanier gelten als hervorragende Alchemisten und bilden besonders geschickte Kriegerinnen aus. Außerdem verehren sie Drachen.

Das Hakland befindet sich im Norden Serrikaniens östlich der Blauen Berge. Hakländer sind als versierte Reiter und Bogenschützen bekannt. Sie exportieren vor allem Seide nach Redanien, pflegen aber sonst ebenfalls kaum Kontakt zu den Nordländern - abgesehen von einer Invasion des Nordens im Jahr 1350.

Der Kontinent von The Witcher in der Netflix-Serie

Aktuell ist noch sehr wenig darüber bekannt, welche Gebiete des Kontinents eine größere Rolle in der Netflix-Serie zu The Witcher spielen werden. Da sich die Serie aber ja bekanntermaßen an den Büchern orientieren wird, gehen wir davon aus, dass ein großer Teil der Ereignisse in den nördlichen Königreichen stattfindet.



Welche Gebiete von The Witcher möchtet ihr in der Serie unbedingt sehen?