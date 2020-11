The Witcher - Ideale Geschenk-Idee für Fans: Das Kochbuch mit Elfensuppe & Bier-Mojito

Wer tief ins The Witcher-Universum einsteigen will, kann essen und trinken wie Geralt von Riva. Wir haben für euch eine Kochbuch-Empfehlung, vielleicht ein Weihnachtsgeschenk.

Liebe geht bekanntlich durch den Magen und Lieblingsserien werden nicht nur einmal, sondern gleich mehrfach geschaut. Es liegt also nahe, Essen und Serien in einen Topf zu werfen. Die Idee ist nicht neu, wird aber immer wieder neu interpretiert. Für The Witcher hat dies der Foodblogger Patrick Rosenthal getan.

Was isst und trinkt Geralt von Riva in The Witcher?

Diese Frage wird sich mancher Fan von Bücher, Spiele und Netflix-Serie stellen. Wer sich etwas im The Witcher-Universum auskennt, wird sich denken können, dass auf den Tisch in Novigrad und auf Skellige nicht leichte, vegane Kost kommt, sondern Deftig-Kräftiges. Ein Hexer braucht gehaltvolle Kost, um die Ghule und Bruxas, Trolle und Harpyien zu besiegen.

Das weiß auch der Autor von Das inoffizielle The-Witcher-Kochbuch: 50 fantastische Rezepte aus der Welt des Hexers. Hier gibt es herzhafte Eintöpfe und saftige Braten, aber auch ausgefallene Desserts und ungewöhnliche Cocktails. Nachkochen und -mixen erwünscht.

Berühmt-berüchtigt: Suppe aus Elf und Zwiebeln

Jeder Troll aus dem The Witcher-Universum hat Elfenfleisch in seiner Speisekammer. Dies wird uns Sterbliche in unseren Welten nicht gelingen. Ersetzt ihr es aber mit Rindfleisch, dann bietet das Kochbuch einen deftigen Rindergulasch mit Zwiebeln, Knoblauch und Paprika, abgemischt mit Rotwein.

Der erwähnte Bier-Mojito ist etwas für härtere Gaumen. Ingwer, Limetten, Minze werden klassisch für einen Cocktail aufbereitet und mit weißem Rum gemixt. Das Ganze wird dann mit Bier aufgefüllt. Fertig ist das Getränk, welches Geralts Gegnerin Renfri schon zum Frühstück genießt.

