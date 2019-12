The Witcher klaut berühmte Szene aus Game of Thrones

Gleich in der 1. Episode weckt Netflix' The Wichter Erinnerungen an Game of Thrones und kopiert dreist eine ikonische Szene der erfolgreichen Fantasyserie.

Das neue Netflix-Epos The Witcher ist endlich gestartet und muss nicht nur den großen Erwartungen der Fans der Romanvorlage und Spiele standhalten. Als Fantasyserie muss sich The Witcher auch an Game of Thrones messen lassen. Da fällt es umso mehr auf, dass gleich in der 1. Episode eine ikonische Szene aus der 6. Staffel von Game of Thrones kopiert wird.

Achtung, Spoiler zur 1. Folge The Witcher und zu Game of Thrones.

The Witcher erinnert oft an Game of Thrones

Die Vergleiche zwischen The Witcher und Game of Thrones kommen nicht von ungefähr. Immerhin wurde die Pilotfolge von Alik Sakharov inszeniert, der bereits bei Game of Thrones für die Regie mehrerer Folgen verantwortlich zeichnet.

Die großen Schlachtszenen, die royale Matriarchin oder auch Aryas .. äh, Ciris Flucht nach dem Sturz ihrer Familie sind nur einige Momente, die stark an Game of Thrones erinnern. Doch eine Szene der ersten Episode scheint direkt aus Game of Thrones zu stammen: die Rede ist von Königin Calanthes Fenstersturz.

The Witcher kopiert Tommens Selbstmord aus Game of Thrones

Gleich in Folge 1 von The Witcher kommt es zum großen Massaker von Cintra durch die Armee von Nilfgaard. Während die Stadt in Flammen aufgeht, sieht Königin Calanthe (Jodhi May) keinen anderen Ausweg, als den Freitod zu wählen und sich aus einem Fenster des Bergfrieds zu stürzen.

Von der Inszenierung her ist Calanthes Suizid nahezu eine Kopie von Tommen Baratheons Selbstmord aus dem Finale der 6. Staffel Game of Thrones. Er stürzte sich aus dem Fenster des Bergfrieds von Königsmund, während im Hintergrund die Rauchschwaden der zerstörten Septe von Baelor zu sehen waren - in The Witcher ist es nun der Rauch des brennenden Cintras.

The Witcher: Die Verbindung von Calanthe und Cersei Lannister

Königin Calanthe aus The Witcher erinnert nicht nur stark an Königin Cersei aus Game of Thrones, sondern hat auch einige interessante Verbindungen zu der royalen Weintrinkerin aus Westeros. Denn Calanthe ist auch als die Löwin von Cintra bekannt. Der Löwe ist das Wappentier der Familie Lannister.

Calanthe wird in The Witcher gespielt von Jodhi May, die schon in Game of Thrones eine kurze Rolle innehatte. In der 5. Staffel spielte sie die Hexe Maggy, die Cerseis düstere Prophezeiung aussprach.

Die 1. Staffel von The Witcher startete am 20. Dezember 2019 auf Netflix.

Habt ihr noch mehr Game of Thrones-Vergleiche in The Witcher entdecken können?